Após cair quase 70%, Ethereum não sobe mais? Saiba por que ativo está "desacreditado"

Muitos vêm questionando o futuro da Ethereum. A segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado tem, de fato, percorrido uma jornada tortuosa nos últimos tempos.

No atual ciclo de alta, o ativo chegou a atingir os US$ 4 mil em dezembro passado, mas, desde então, sofreu uma queda de mais de 60%. Os dados mostram também que o ether acumula uma desvalorização de mais de 70% em relação ao bitcoin desde 2021 (bull market anterior).

Apesar do pessimismo, eu vejo motivos sólidos para acreditar que o token ainda pode surpreender. Melhor do que isso: quando ressurgir, muitos projetos do ecossistema tendem a acompanhar e podem ser peças-chave nessa recuperação.

O que está acontecendo com a Ethereum

A rede pode até se encontrar em uma encruzilhada, mas possui uma história de resiliência que não deve ser ignorada. Entre 2018 e 2020, o ether também enfrentou quedas bruscas, apenas para disparar mais de 600% em 2021.

Além do contexto macro, que tem afetado agressivamente o mercado em geral e, em especial, os ativos de risco, enxergo três principais fatores que contribuem para a desaceleração da Ethereum:

Reinado ameaçado

No mercado de alta anterior (2021), a rede dominava o ambiente de contratos inteligentes quase sem rivais. Hoje, a Solana emergiu como uma forte alternativa, especialmente em atividades especulativas (ao virar berço de milhares de memecoins) e no campo da inovação tecnológica, atraindo uma enxurrada de investidores.

Na Solana, os usuários se beneficiam de transações mais rápidas e baratas, capturando parte significativa do volume das DEX, as corretoras descentralizadas, que antes fluía para a Ethereum.

Tensões internas e disputas de direção

Nos bastidores, o clima por lá está longe de ser estável. Vieram à tona muitas divergências dentro da comunidade, revelando incertezas sobre o futuro do projeto. Discussões públicas envolvendo a liderança da Ethereum Foundation, incluindo críticas diretas ao próprio Vitalik Buterin, o fundador, se intensificaram e a saída de alguns desenvolvedores aumentam a percepção de que falta coesão na liderança.

Quedas nas taxas de transação a níveis históricos

Tudo o que vimos acima, unido ao turbilhão atual na macroeconomia, contribuiu para diminuir a atividade na rede e o resultado é um colapso das taxas de gás — os valores pagos pelos usuários para validar transações na rede. As taxas atingiram níveis mínimos históricos em 2024.

Esse cenário enfraquece o mecanismo deflacionário do ether, que dependia da queima de tokens via EIP-1559 para reduzir a oferta.

Por que eu continuo acreditando

Mesmo com tanta coisa acontecendo, ainda tenho razões concretas para manter minha posição em ether e acreditar em uma nova valorização dentro deste ciclo.

Liderança isolada

Ainda que a Solana venha avançando, a Ethereum segue como a plataforma mais robusta e segura para contratos inteligentes, contando com o maior número de desenvolvedores e mais da metade do valor total bloqueado em DeFi, como mostra o gráfico a seguir.

Retorno do apetite institucional

Um movimento nos bastidores regulatórios tem potencial para se tornar o gatilho de uma nova fase de alta. A SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, está considerando permitir que os ETFs de ether incluam staking — o que pode transformar totalmente o cenário.

E por quê?

Hoje, quem investe em ether por meio de ETFs não têm acesso aos rendimentos que seriam possíveis via staking. Isso limita a atratividade desses produtos, principalmente para instituições que buscam retorno sobre alocação de capital.

Caso seja dado sinal verde ao staking, os fundos passariam a oferecer rentabilidade adicional, abrindo as portas para uma entrada massiva de capital institucional no ecossistema.

Mais do que alavancar a demanda, a movimentação pode fazer uma pressão positiva sobre o preço do ativo, impulsionada pelo efeito da escassez e a renovação da confiança de grandes players no futuro do projeto.

Atualização Pectra

No campo da infraestrutura, a rede se prepara para dar um passo importante com a chegada de uma nova atualização, o hard fork Pectra, marcado agora para maio.

Considerado o maior evento desde o Dencun fork, o pacote de mudanças mira em tornar a Ethereum mais rápida, escalável e intuitiva para desenvolvedores e usuários.

Alguns dos avanços previstos são a aceleração na execução de contratos inteligentes, a flexibilização do pagamento de taxas de gás, que poderá ser feito com múltiplos tokens, e um novo fôlego às recompensas destinadas aos validadores que participam do staking.

Além dos ganhos em desempenho, a Pectra pode ajudar a reduzir custos operacionais e fortalecer o papel da rede como uma base eficiente para os DApps (aplicações descentralizadas), especialmente em um momento em que a discussão sobre a escalabilidade da rede voltou a ser forte alvo de críticas.

O ecossistema vai junto: de olho no AltLayer

Se realmente tivermos mais uma pernada de alta do ether, ele não vai subir sozinho. Projetos que fazem parte do seu ecossistema, especialmente os que entregam soluções para os problemas mais críticos da rede, tendem a se beneficiar diretamente.

Um dos que tenho acompanhado de perto é o AltLayer (ALT).

AltLayer é um protocolo que encara de frente a questão da escalabilidade, por meio de uma tecnologia conhecida como roll ups. Ela torna as transações mais baratas, rápidas e seguras, questões que a rede precisa abordar para reconquistar espaço.

Se você acompanhou os ciclos anteriores e viu o que aconteceu com projetos como Polygon (MATIC), Arbitrum e Optimism, sabe do que estou falando. Cada vez que a Ethereum ganha tração, as soluções que turbinam a sua performance explodem em valorização.

O AltLayer ainda está no começo da sua trajetória. Diferentemente de outros protocolos mais estabelecidos, ainda não teve um grande pico de preço, o que aumenta seu potencial de multiplicação no caso de uma nova alta do ether.

Além disso, mesmo antes de qualquer hype, o AltLayer tem fundamentos interessantes e boa funcionalidade no mundo real — características que considero indispensáveis em qualquer projeto com potencial de valorização sustentável.

Uma última alta antes do fim do ciclo?

Ninguém tem bola de cristal, mas existem padrões no mercado cripto que se repetem. E um deles é que os grandes ativos, com fundamentos sólidos e ecossistemas vivos, raramente ficam muito tempo fora dos holofotes.

Acredito que o ether ainda tem uma última carta na manga neste ciclo. Pode não ser a mesma explosão que vimos em 2021, mas vejo espaço para uma recuperação interessante. Se isso acontecer, quem estiver posicionado vai colher os frutos, não só em ether, mas também em criptos de projetos como AltLayer, que podem valorizar bastante ao surfar essa onda.

A atual situação é desafiadora, mas também é um teste de convicção. Continuo acreditando no projeto, estou posicionado e sigo acompanhando com atenção inovações como o AltLayer, que podem entregar ainda mais retorno quando o ether finalmente acordar.

Se a história se repetir mesmo, essa pode ser a última grande oportunidade antes do fim do ciclo e quem aguardou pacientemente será recompensado.

