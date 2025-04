Risco de perda de independência do Fed fortalece o bitcoin, diz Standard Chartered

O bitcoin pode ser um dos ativos mais beneficiados pelo risco de perda de independência do Federal Reserve, de acordo com um relatório divulgado pelo Standard Chartered nesta terça-feira, 22. O banco britânico cita uma "ameaça" com a possível substituição antecipada do presidente do banco central dos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem compartilhado críticas a Powell e sinalizou nas últimas semanas que poderia tentar retirá-lo da presidência da autarquia. A possibilidade assustou o mercado, que teme uma interferência na política monetária norte-americana.

O Standard Chartered pontua que a maior parte dos ativos tradicionais do mercado seriam prejudicados por esse cenário, mas não o bitcoin. O banco britânico acredita, na verdade, que a criptomoeda tende a se valorizar caso a intervenção se concretize.

Geoffrey Kendrick, que lidera as pesquisas sobre ativos digitais no banco, disse que o papel principal da criptomoeda nos portfólios de investidores é servir como um hedge - proteção - contra riscos envolvendo o sistema financeiro tradicional, tanto no setor público quanto privado.

Nesse cenário, "a ameaça atual contra a independência do Fed devido à potencial troca de Powell se encaixa exatamente" nas categorias que representariam um risco envolvendo o mercado tradicional. Por isso, o bitcoin tende a atrair mais investidores nesse cenário.

"Como resultado, enquanto os problemas em torno da independência do Federal Reserve continuarem no radar dos investidores, o bitcoin vai continuar subindo. Esse elemento pode ser exatamente o que era necessário para ele atingir um novo preço recorde", afirmou Kendrick.

Considerando essa novidade para os mercados, o Standard Chartered manteve a sua projeção de que o bitcoin vai terminar o ano de 2025 em US$ 200 mil. Para o ano de 2028, a projeção do banco britânico é que a criptomoeda chegará à casa dos US$ 500 mil.

