Entre recordes e tombos, criptomoedas têm 2025 de institucionalização, marcos e incerteza

O mercado de criptomoedas manteve a sua tradicional volatilidade em 2025, passando por altos e baixos e terminando o ano com novos recordes de preço dos seus maiores ativos. Ao mesmo tempo, o setor manteve uma das tendências mais importantes para o seu futuro: uma crescente adoção por parte do mercado financeiro tradicional.

Após um primeiro semestre marcado por uma grande euforia dos investidores, o setor passou a segunda metade de 2025 alternando entre recordes, estabilidade e quedas intensas, em especial no último trimestre. Com isso, os ativos acabaram devolvendo boa parte dos ganhos obtidos em 2025.

Mas a trajetória dos preços esconde uma série de avanços importantes para o futuro das criptomoedas. Entre a explosão das stablecoins e o avanço da regulação do setor, o mercado cripto segue no centro das discussões em torno de um "mercado financeiro do futuro".

O 'efeito Trump'

Poucos acontecimentos foram tão importantes para o mercado de criptomoedas quanto a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024. E o setor sentiu os efeitos do evento quase que imediatamente, com uma alta intensa que se estendeu pelas primeiras semanas de 2025.

O presidente dos EUA prometeu ao longo da campanha e após a sua posse que transformaria o país na "capital mundial de cripto", buscando incentivar o crescimento do setor e revertendo a postura dura adotada por seu antecessor. Indo além do discurso, Trump adotou uma série de medidas favoráveis para as criptomoedas.

Os maiores destaques foram a criação de reservas nacionais do bitcoin e outras criptos e a aceleração da tramitação de projetos de lei para a regulação do setor, incluindo a aprovação e sanção do Genius Act, que regula stablecoins. Houve, ainda, mudanças no comando dos reguladores do país que encerram processos e criaram um ambiente pró-cripto.

Ao mesmo tempo, o presidente criou polêmicas. O lançamento de uma criptomoeda meme própria e o crescente envolvimento da sua família com negócios no setor que devem ser diretamente beneficiados por avanços regulatórios renderam críticas e apontamentos de possíveis conflitos de interesse.

Além disso, as medidas econômicas de Trump geraram uma incerteza e aversão a riscos no mercado que acabaram contribuindo para o tombo das criptomoedas no segundo semestre. Em termos de preço, boa parte da alta associada ao presidente dos EUA foi apagada exatamente por ações do político, mostrando que a combinação de Trump com as criptomoedas apenas reforçou a volatilidade do segmento.

A explosão das stablecoins

As stablecoins existem no mercado cripto há anos, mas se consolidaram em 2025 como a grande tendência e um dos principais casos de uso para as criptomoedas. Pareadas a outros ativos, em especial ao dólar, essas moedas digitais são cada vez mais vistas como o futuro das transações internacionais, trazendo velocidade, eficiência e custos menores.

O avanço da regulação nos EUA permitiu que gigantes do mercado pudessem começar o desenvolvimento de projetos próprios envolvendo stablecoins, algo que deve apenas se intensificar em 2026. Ao mesmo tempo, atraiu mais atenção e usuários para projetos existentes, fazendo o valor desses ativos disparar.

A combinação fez com que as stablecoins se tornassem a narrativa mais discutida sobre o mercado de criptomoedas em 2025. Na prática, o sucesso do segmento também representa a capacidade da tokenização de ativos de furar a bolha do mundo cripto, se consolidando como uma tendência emergente no mundo das finanças.

Bolha de reservas corporativas?

Outro acontecimento que determinou o comportamento das criptomoedas foi a onda de criação de reservas corporativas desses ativos por empresas de capital aberto. Inspiradas no sucesso recente da Strategy, pioneira na criação de uma reserva de bitcoin, o grupo acabou tendo resultados mistos.

Em alguns casos, as reservas foram acompanhadas de modelos de negócio ou narrativas que convenceram investidores e valorizaram empresas. Em outros, o movimento pareceu mais publicitário do que estratégico, derrubando ações. Não à toa, alguns analistas já classificam o episódio como uma das "bolhas" do mercado cripto.

Do recorde à queda

Apesar do avanço da institucionalização das criptomoedas, o setor segue com uma alta volatilidade. O ano de 2025 ficará registrado como um dos melhores exemplos dessa característica. O bitcoin, por exemplo, chegou a bater recordes de preço em mais de diversas ocasiões no ano, chegando à nova máxima de mais de US$ 125 mil.

Entretanto, em menos de dois meses o ativo devolveu todos os ganhos de 2025 e apresentou uma leve recuperação em seguida. O ether também teve um comportamento semelhante, chegando a bater um novo recorde após quatro anos e, depois, despencando.

Na prática, o bitcoin e quase todas as maiores criptomoedas devem terminar o ano no zero a zero, uma métrica que acaba escondendo todos os altos e baixos desses ativos no ano.

Institucionalização avança

Apesar da decepção dos investidores com os preços das criptomoedas em 2025, o ano ainda tem um saldo altamente positivo em um aspecto essencial para o futuro do mercado: a institucionalização. Os ETFs de criptomoedas e o cenário regulatório nos EUA têm atraído cada vez mais investidores e capital para o mercado.

Ao mesmo tempo, segmentos como o de stablecoins e tokenização ganham um espaço crescente nas empresas, indicando que a adoção da tecnologia blockchain pode estar no início.

Na ponta negativa, expectativas sobre uma onda de reservas de criptomoedas por países acabaram frustradas, e a consolidação do bitcoin como uma reserva de valor equivalente ao ouro segue incerta. Mesmo assim, o mercado está mais inserido no mercado tradicional que no ano passado, indicando que essa adoção não deve parar tão cedo.

