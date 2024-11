“Trump Trade”: bitcoin, dogecoin e outras criptos disparam com eleição de Donald Trump nos EUA

Nesta quarta-feira, 6, Donald Trump foi reconhecido pela Associated Press (AP) como o grande vitorioso das eleições para presidência da maior economia do mundo. Depois de se autointitular “criptopresidente” e uma série de promessas aos investidores e empresas do setor, o próximo presidente dos Estados Unidos fez o bitcoin bater novas máximas de preço. Outras criptomoedas, como Solana e Dogecoin, também dispararam.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 74.252, com 5,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Ainda na madrugada de terça para quarta-feira, antes mesmo da vitória oficial de Trump, a maior criptomoeda do mundo atingiu uma nova máxima histórica de US$ 75.361.

"A alta histórica de $75 mil é um sinal de força, mas espero uma correção devido a indicadores técnicos de sobrecompra. Para que novas máximas próximas de US$ 100 mil ocorram, acredito que o volume precisaria ser muito maior do que o atual, e, por isso, mantenho um certo ceticismo em relação a esse patamar ainda em 2024", comentou Israel Buzaym, especialista em criptomoedas do BityBank.

"Até o momento, não vimos a famosa situação de "compra no boato e vende no fato". De certa forma, isso converge com a percepção de que as recentes altas de preços estão muito mais vinculadas à forte demanda do que simples especulações de mercado. Mesmo assim, é importante ficar atento ao desenvolvimento do preço, já que este jogo pode virar, caso uma realização de lucros mais expressiva aconteça", disse Beto Fernandes, analista cripto da Foxbit.

“Trump Trade” e investidores no lucro

O movimento de alta foi generalizado no mercado cripto. Além da nova máxima do bitcoin, outras criptomoedas também dispararam. Praticamente todas os principais ativos do setor operam no verde nesta quarta-feira, 6. O lucro realizado por investidores foi chamado de "Trump Trade" nas redes sociais.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, se destacam no cenário de alta:

• Solana (SOL): + 10,7%

• Dogecoin (DOGE): + 8,9%

• Avalanche (AVAX): + 8,6%

• SUI (SUI): + 9,3%

• Uniswap (UNI): + 29,6%

Por que o mercado cripto está disparando?

“O mercado de criptoativos teve uma forte performance nas últimas horas, refletindo a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA. Com um posicionamento favorável ao setor, Trump já era precificado como favorito por plataformas de apostas como a Polymarket, mas sua ampla vantagem, somada ao controle do Senado e a provável maioria no Congresso, animou ainda mais os investidores”, explicou Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Um usuário do Polymarket chegou a lucrar cerca de US$ 20 milhões com apostas pela vitória de Trump.

“Esse capital político garante que Trump possa promover um ambiente regulatório mais amigável aos criptoativos, conforme prometido em campanha, além de estar ativamente envolvido em projetos de finanças descentralizadas (DeFi), um setor especialmente sensível ao ambiente regulatório”, acrescentou Parizotto à EXAME.

Entre as maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, a UNI ganha destaque por uma alta expressiva. Nas últimas 24 horas, a cripto apresenta alta cerca de cinco vezes maior que a do bitcoin, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Esse cenário impulsionou especialmente a Uniswap, que acumula valorização superior a 30% desde o início da contagem de votos. Consolidada como uma das principais plataformas DeFi, a Uniswap vinha sofrendo com processos da SEC nos últimos anos, o que limitava a demanda dos investidores”, justificou Parizotto.

“Com a perspectiva de um ambiente regulatório mais claro e previsível, o mercado vê isso como o gatilho para uma destrava de valor do token UNI, que já vinha apresentando uma melhora significativamente nas principais métricas de adoção e uso ao longo dos últimos trimestres”, concluiu o especialista à EXAME.

