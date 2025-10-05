Bitcoin tem novo recorde de preço e ultrapassa US$ 125 mil em "Uptober"

O bitcoin atingiu uma nova máxima histórica neste domingo, 5. A maior criptomoeda do mundo ultrapassou os US$ 125 mil logo na primeira semana de outubro, mês que ficou conhecido como "Uptober" entre investidores. O nome é uma mescla das palavras em inglês "outubro" e "alta", pois de 12 outubros, em dez o bitcoin teve fechamento positivo.

Desta vez, o bitcoin sinaliza que pode ter seu décimo primeiro outubro "no verde". A criptomoeda registrou um novo recorde de preço, em US$ 125.559, segundo dados do CoinMarketCap.

As expectativas de especialistas para o restante do mês são positivas. À EXAME, João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, foi categórico:

"Os dados históricos dão recado claro: outubro costuma ser um mês positivo para o bitcoin. Em 10 dos últimos 12 anos, o ativo fechou em alta, o que corresponde a uma frequência de 83%, com retorno mediano de 21%".

