Bitcoin tem novo recorde de preço e ultrapassa US$ 125 mil em "Uptober"

Outubro é conhecido por ser historicamente positivo para as criptomoedas e, em 2025, já inicia com novo recorde do bitcoin

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 12h48.

O bitcoin atingiu uma nova máxima histórica neste domingo, 5. A maior criptomoeda do mundo ultrapassou os US$ 125 mil logo na primeira semana de outubro, mês que ficou conhecido como "Uptober" entre investidores. O nome é uma mescla das palavras em inglês "outubro" e "alta", pois de 12 outubros, em dez o bitcoin teve fechamento positivo.

Desta vez, o bitcoin sinaliza que pode ter seu décimo primeiro outubro "no verde". A criptomoeda registrou um novo recorde de preço, em US$ 125.559, segundo dados do CoinMarketCap.

As expectativas de especialistas para o restante do mês são positivas. À EXAME, João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, foi categórico:

"Os dados históricos dão recado claro: outubro costuma ser um mês positivo para o bitcoin. Em 10 dos últimos 12 anos, o ativo fechou em alta, o que corresponde a uma frequência de 83%, com retorno mediano de 21%".

Bitcoin

