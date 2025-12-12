Empresas começam a vender bitcoin e reduzem reservas após queda do ativo

A maior parte das empresas que criaram reservas de bitcoin estão no prejuízo com os investimentos na criptomoeda, e algumas já começaram a vender parte dos ativos adquiridos. É o que aponta um relatório divulgado pela empresa Bitcoin Treasuries sobre o segmento em novembro.

De acordo com a empresa, cinco companhias com reservas corporativas da criptomoeda venderam parte dos ativos adquiridos. No último mês, foram vendidas 1.900 unidades da moeda digital, coincidindo com um momento de forte queda no preço ao longo de novembro.

Além disso, a maior parte das empresas com reservas de bitcoin perderia dinheiro se vendesse as unidades adquiridas hoje. O dado indica que o preço da criptomoeda atualmente está menor do que o preço de aquisição pago por essas companhias.

A primeira reserva da criptomoeda foi criada em 2020 pela Strategy, mas a prática virou uma tendência efetivamente em 2025, se espalhando por diversas companhias. Entretanto, nem todas contam com o mesmo sucesso da Strategy, que soma um lucro potencial bilionário com seus ativos.

Apesar das vendas em novembro, o saldo das reservas corporativas foi positiva, com a adição de 10.750 unidades de bitcoin. Do total, 72%, ou cerca de 9 mil unidades, foram resultado de compras realizadas pela própria Strategy, reforçando a dominância da empresa na área.

"Esse último crescimento ocorreu devido a um número pequeno de empresas dedicadas às suas reservas corporativas que estão comprando agressivamente para construir os seus ativos", avalia a Bitcoin Treasuries. Por outro lado, o movimento já dá sinais de cansaço.

O relatório indica que 65% das 100 empresas analisadas compraram bitcoin quando a criptomoeda estava cotada acima dos US$ 90 mil, o que acabou deixando as companhias no vermelho no mês de novembro. Nesse cenário, muitas acabaram pausando novas aquisições.

Panorama do segmento

O grupo de empresas com reserva corporativa também reúne diferentes perfis e momentos de compra. A Tesla, do bilionário Elon Musk, adquiriu unidades da criptomoeda com um preço médio abaixo dos US$ 30 mil, e hoje soma US$ 1 bilhão em ativos.

Já a Trump Media, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, comprou suas unidades de bitcoin quando o ativo estava valendo cerca de US$ 120 mil. Atualmente, a criptomoeda opera abaixo dos US$ 95 mil, levando a um prejuízo significativo.

A avaliação da Bitcoin Treasuries é que o cenário atual "não indica uma crise generalizada, mas força os comitês de risco e os conselhos de administração a confrontar o lado negativo de ter um preço médio de compra em patamares elevados e confiar na valorização a longo prazo para validar as decisões de tesouraria".

