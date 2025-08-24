Ethereum bate recorde de preço após 4 anos e supera US$ 4,9 mil pela 1ª vez

O ether atingiu neste domingo, 24, um novo preço recorde, em US$ 4,95 mil. A segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado não batia uma máxima histórica desde 2021. O momento em que o mercado cripto disparou como um todo, mas antecedeu um forte abalo em 2022.

No momento, o ether é cotado a US$ 4,7 mil, com alta de 0,15% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No acumulado dos últimos 30 dias, a valorização é de mais de 25%. A criptomoeda é a segunda maior do mercado e, graças à forte valorização recente, figura na lista dos 25 ativos mais valiosos do mundo.

Enquanto o bitcoin conseguiu se recuperar da queda e entrou em alta desde 2023, batendo recordes consecutivos de preço em 2024 e 2025, o ether não demonstrou o mesmo comportamento. O ativo teve dificuldades para superar a casa dos US$ 4 mil nos últimos anos e chegou a ter um desempenho aquém das fortes altas do bitcoin.

No último mês, o cenário mudou para a criptomoeda nativa da rede Ethereum, que chegou a se aproximar de uma máxima histórica em diversos momentos sem sucesso até este domingo. A disparada reflete investimentos expressivos nos ETFs da criptomoeda e uma demanda institucional crescente, ligada à expansão de stablecoins.

A avaliação no mercado é que o ether tem sido beneficiado por novas fontes de demanda. A principal é o crescimento acelerado de reservas corporativas da criptomoeda. Além disso, o ativo tem conseguido atrair mais investidores institucionais e tradicionais, exatamente por meio dos ETFs.

Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, afirmou que a criptomoeda possui suportes nas regiões de liquidez de US$ 4.180 e US$ 3.920 que podem sustentar a trajetória de valorização da criptomoeda. Entretanto, não é incomum que ativos tenham queda após recordes, em um movimento de realização de lucros.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok