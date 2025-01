Donald Trump quer transformar criptomoedas em "prioridade nacional" de novo governo

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump pretende classificar as criptomoedas como uma "prioridade nacional" em seu novo governo, que começa na próxima segunda-feira, 20. A informação foi divulgada pela Bloomberg, citando fontes com informações sobre a decisão.

Trump deverá assinar uma ordem executiva que vai trazer a nova determinação, estabelecendo os ativos digitais como um "imperativo nacional" e buscando intensificar a colaboração entre o governo dos Estados Unidos e as empresas de cripto que atuam no país.

A ordem executiva também vai criar o já anunciando "Conselho Consultivo de Cripto", que reunirá representantes do setor e auxiliará o governo na elaboração de políticas de regulamentação e incentivo. Ele terá como diretor-executivo Bo Hines, um político aliado de Trump e apoiado pelo setor.

Ainda não está claro quais empresas do mercado de criptomoedas farão parte do conselho, mas companhias como a Coinbase, a Ripple e a Gemini tiveram um papel importante nas eleições presidenciais de 2024, com seus executivos fazendo contribuições para a campanha de Trump.

A ordem executiva pode ser publicada no primeiro dia do governo Trump, logo depois da sua posse, ou durante a sua primeira semana à frente do país. Segundo o Washington Post, ela também deverá extinguir uma medida da SEC que obrigava bancos a reportar criptoativos em seus balanços como riscos.

Donald Trump e criptomoedas

O próximo presidente dos Estados Unidos reverteu críticas anteriores que fez ao bitcoin e outras criptos e adotou uma postura favorável ao setor. Ele chegou a se definir como um "criptopresidente" e disse que pretende transformar os EUA na "capital mundial de cripto".

Além disso, Trump disse que defende a criação de uma reserva estratégica de bitcoin como forma de proteger a economia do país e garantir o valor do dólar. A proposta precisaria ser aprovada pelo Congresso, com um projeto de lei já submetido.

A postura do político contrasta com a atual política para o setor de criptomoedas adotada pelo governo de Joe Biden. A administração não criou uma regulamentação específica para o mundo cripto e delegou a fiscalização à SEC, que adotou visão rígida e baseada em processos e punições contra empresas. O cenário, agora, deve mudar, beneficiando o setor.