Além dos consoles: PlayStation escala novos embaixadores para 'furar a bolha'

A PlayStation Brasil anunciou os novos nomes que passarão a integrar o time PlayStation Playmakers Brasil. Como antecipado à EXAME, a iniciativa faz parte da estratégia da marca de se posicionar como um hub de entretenimento cultural, aproximando-se de públicos que vão além do universo gamer tradicional e consolidando os jogos como parte essencial do estilo de vida contemporâneo.

Entre o novo time de embaixadores estão o ator João Guilherme, a cantora e influenciadora Ananda, e os criadores de conteúdo Brino e João Dias, que se juntam à apresentadora Nyvi Estephan e ao influenciador de conteúdo de tecnologia Bruno Correa.

Estratégia de conexão autêntica

A seleção mistura perfis de áreas como música, moda, humor e tecnologia. O objetivo é ampliar a presença da PlayStation em esferas culturais diversas. A escolha, segundo a empresa, prioriza talentos que já mantinham uma relação natural com o ecossistema da marca antes mesmo de se tornarem embaixadores.

Para Rafael Stival, diretor de Marketing da PlayStation para a América Latina, essa forma orgânica é central na nova fase da marca. “O primeiro critério é a paixão genuína pela PlayStation como marca. O objetivo final é que as nossas narrativas e lançamentos ganhem amplitude em diferentes esferas sociais – desde entusiastas até aqueles que ainda não possuem um console", disse em entrevista exclusiva à EXAME.

Stival reforçou que a inclusão de nomes que não vêm originalmente da cena gamer faz parte de uma leitura cultural mais ampla sobre o papel dos jogos hoje. Para o executivo, o setor deixou de ser um nicho para ocupar espaço relevante na rotina das pessoas.

“Esse histórico prova a nossa consistência em 'furar a bolha' e atrair audiências distintas. Ao trazer nomes como João Guilherme, Ananda e Brino, estamos reafirmando que o entretenimento interativo se integra organicamente às rotinas criativas de perfis variados", avaliou.

PlayStation na cultura pop e no lifestyle

Nos últimos anos, a PlayStation ampliou sua atuação em áreas que disputam diretamente o tempo de entretenimento da audiência com outras mídias, como streaming, música, esportes e redes sociais.

A empresa também passou a intensificar parcerias internacionais, como o patrocínio da UEFA Champions League, relações com a NBA e presença em eventos culturais e esportivos.

O programa Playmakers, hoje global, segue essa lógica ao utilizar formatos contemporâneos de comunicação. Para apresentar a nova formação brasileira, o vídeo de estreia adotou linguagem de reality show com bastidores e “confessionário”, reforçando a naturalidade da interação entre os criadores com o público.

Segundo Stival, esse movimento complementa uma visão maior: “Nossa aposta é a expansão de narrativas e a conexão autêntica. Queremos que a PlayStation continue sendo o epicentro onde o entretenimento interativo encontra a cultura pop.”

A expectativa ao longo do próximo ano é ampliar essa presença cultural, integrando os jogos ao cotidiano de forma natural e fortalecendo a marca como referência de lifestyle no Brasil.

"Continuaremos utilizando linguagens modernas, como o formato de reality show e documental que adotamos para apresentar este novo grupo, para garantir que nossos lançamentos ganhem amplitude em múltiplas esferas sociais", pontuou. "A meta é consolidar a PlayStation não apenas como líder em tecnologia de jogos, mas como uma marca de estilo de vida indispensável na cultura moderna e provar que temos conteúdo para todos os gostos", explica o executivo.