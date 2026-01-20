Senegal pode perder a Copa do Mundo 2026? Entenda a polêmica com a FIFA

Um episódio controverso marcou a final da Copa Africana de Nações, realizada em Rabat, no último domingo, 18. Jogadores e membros da comissão técnica do Senegal abandonaram o campo após um pênalti polêmico assinalado a favor de Marrocos. O protesto pode resultar em punições severas por parte da Confederação Africana de Futebol (CAF) e até comprometer a participação dos envolvidos na Copa do Mundo de 2026.

O pênalti, marcado nos acréscimos da prorrogação da final - vencida por Senegal por 1 a 0 -, gerou forte reação do técnico Pape Thiaw, que ordenou a saída do elenco senegalês de campo. A partida ficou interrompida por mais de 10 minutos, e a tensão aumentou com tentativas de invasão de torcedores senegaleses, exigindo intervenção dos organizadores.

O jogador marroquino Brahim Díaz desperdiçou a penalidade após a retomada do jogo.

CAF e FIFA avaliam punições ao Senegal

Em comunicado oficial, a CAF classificou o comportamento de alguns jogadores e dirigentes como "inaceitável". A entidade informou que está analisando as imagens da partida e encaminhará o caso aos seus órgãos disciplinares.

Entre as possíveis sanções estão multas que podem chegar a 100 mil euros (R$ 624,6 mil) e suspensões de quatro a seis jogos para os envolvidos, de acordo com informações do Globo Esporte.

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) também anunciou que apresentará queixas formais à CAF e à FIFA, alegando que a desistência senegalesa impactou diretamente o desenrolar da decisão e causou prejuízos esportivos. Segundo a FRMF, o episódio foi "acompanhado de incidentes graves" que comprometeram a integridade da competição.

Presidente da Fifa condena protesto senegalês

Gianni Infantino, presidente da FIFA, comentou o ocorrido em publicação nas redes sociais. O executivo parabenizou Senegal pelo título e Marrocos pela organização do torneio, mas condenou com firmeza os protestos em campo e nas arquibancadas:

"É inaceitável deixar o campo de jogo dessa maneira e, da mesma forma, a violência não pode ser tolerada em nosso esporte, simplesmente não está certo. Devemos sempre respeitar as decisões da arbitragem dentro e fora de campo", disse em publicação no Instagram.

Infantino também reiterou a responsabilidade de jogadores e comissões técnicas em servir de exemplo para torcedores e defendeu que os órgãos disciplinares da CAF tomem as medidas cabíveis. "As cenas lamentáveis ​​presenciadas hoje devem ser condenadas e jamais repetidas. Reiterei que elas não têm lugar no futebol e espero que os órgãos disciplinares competentes da CAF tomem as medidas cabíveis."