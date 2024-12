Trump escolhe ex-jogador de futebol americano Bo Hines como diretor de "conselho de cripto"

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump anunciou no último domingo, 22, que escolheu o ex-jogador de futebol americano Bo Hines para assumir o cargo de diretor-executivo do seu "Conselho de Cripto". O órgão será criado no novo governo Trump para aconselhar a gestão sobre medidas ligadas ao mercado de criptomoedas.

Trump anunciou a escolha em uma publicação na rede social Truth Social, que é controlada por uma de suas empresas. Ele revelou ainda que o órgão terá como nome oficial "Conselho de Conselheiros para Ativos Digitais" e que contará com "nomes de destaque da indústria cripto".

Segundo o presidente eleito, Hines trabalhará para "fomentar a inovação e o crescimento no ecossistema de ativos digitais, ao mesmo tempo em que garantirá que os líderes da indústria terão os recursos que precisam para chegar ao sucesso".

Hines deverá trabalhar junto com David Sacks, que já atuou como COO da gigante de pagamentos online PayPal. Ele foi nomeado por Trump para o cargo de "czar" de criptomoedas e inteligência artificial, sendo responsável por liderar as políticas do governo para as duas áreas.

Sacks deverá coordenar o processo de regulação do mercado cripto e será o presidente do Conselho de Cripto. Trump afirmou que Hines e Sacks vão "criar um ambiente em que essa indústria [de cripto] poderá florescer e se manter como um dos pilares do avanço tecnológico da nossa nação".

Quem é Bo Hines?

Com 29 anos de idade, Bo Hines é mais conhecido por ser um ex-jogador de futebol americano universitário, representando a Universidade do Estado da Carolina do Sul e a Universidade de Yale antes de se aposentar do esporte e completar uma graduação em Direito.

Desde 2021, ele tem se dedicado à carreira na política. Ele foi o candidato do Partido Republicano a uma vaga na Câmara dos Representantes no ano seguinte, mas foi derrotado pelo candidato do Partido Democrata. Neste ano, ele disputou as primárias do partido para outra vaga, mas acabou saindo derrotado.

Na sua campanha em 2022, Hines recebeu um forte apoio da indústria de criptomoedas, recebendo diversas doações de executivos do setor. Entre eles estava Ryan Salame, ex-executivo da FTX e que foi preso nos Estados Unidos pela sua participação na falência da exchange.