Kamala Harris e Donald Trump recebem milhões em doações com criptomoedas; saiba quais

O mercado de criptomoedas ganhou uma relevância inédita nas eleições presidenciais dos Estados Unidos deste ano. E sua importância vai além de referências explícitas por parte dos candidatos. Ao longo do último trimestre, tanto Kamala Harris quanto Donald Trump receberam milhões em doações com cripto.

Os dados foram divulgados como parte da obrigatoriedade de transparência de doações para candidatos, com divulgações a cada trimestre. No segundo trimestre deste ano, apenas Trump havia recebido doações em moedas digitais, de cerca de US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões, na cotação atual).

O candidato anunciou em maio deste ano que passaria a aceitar doações em criptomoedas. Já Harris nunca deu uma declaração pública sobre a possibilidade, mas mesmo assim tem recebido doações em tokens. Até o momento, apenas um doador confirmou a doação para a vice-presidente.

Trata-se de Chris Larsen, um dos fundadores da empresa cripto Ripple. Larsen já doou ao menos US$ 10 milhões (mais de R$ 56 milhões, na cotação atual) no token XRP para Harris. Até o momento, ele não deu sinais de que pretende parar com as doações. As eleições no país ocorrerão no dia 5 de novembro.

Os valores transformaram o executivo no maior doador individual do mercado de criptomoedas para os dois candidatos. Ele justificou sua decisão de apoiar Harris afirmando que a democrata vai trazer uma "nova abordagem para a inovação tecnológica", mudando a postura do atual governo Biden.

Antes disso, Larsen já havia doado US$ 1,75 milhão para a candidata. As doações se concentram nos chamados PACs, ou Comitês de Ação Política, que podem receber valores maiores de doações e então destiná-los para anúncios digitais, impressos, no rádio e na televisão.

Um PAC ligado a Donald Trump também tem concentrado doações em criptomoedas. No terceiro trimestre, a organização reportou que recebeu cerca de US$ 7,5 milhões (R$ 42,69 milhões, na cotação atual) nas moedas digitais bitcoin, ether, XRP, USDT e USDC.

Entre os doadores estão Mike Belshe, CEO da empresa BitGo, Stuart Alderoty, executivo chefe da área jurídica da Ripple, e os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoos, responsáveis pela corretora Gemini.

Um relatório recente divulgado pelo grupo Public Citizen aponta que quase metade de todas as doações corporativas para candidatos nas eleições deste ano vieram do mercado cripto. Entre os doadores estão executivos ligados a gigantes do setor, incluindo a Coinbase e a Ripple, além da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz.