Dona da Bolsa de Nova York anuncia parceria com a OKX e criptomoeda dispara 38% em 1 dia

Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 14h00.
A criptomoeda OKB registrou forte valorização após o anúncio de uma parceria estratégica entre a corretora cripto OKX e a Intercontinental Exchange (ICE), controladora da Bolsa de Nova York (NYSE). O acordo avalia a OKX em US$ 25 bilhões e prevê o desenvolvimento conjunto de novos produtos ligados a ativos digitais e valores mobiliários tokenizados.
Segundo informações da Fortune, a ICE realizou um investimento estratégico na empresa e passará a integrar o conselho de administração da OKX. O acordo também estabelece uma colaboração mais ampla entre as duas companhias, combinando a infraestrutura de blockchain da corretora cripto com a tecnologia de mercados da operadora da Bolsa de Nova York.
O anúncio teve impacto imediato no mercado. O token utilitário da plataforma, OKB, chegou a US$ 106,70 após a divulgação da parceria, acumulando alta superior a 38% em 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.
A parceria prevê a criação de novos produtos financeiros que conectam o mercado tradicional aos ativos digitais. A ICE deverá licenciar os preços à vista de criptomoedas da OKX para lançar produtos de futuros cripto. Em contrapartida, clientes da corretora poderão acessar contratos futuros da ICE e ações tokenizadas listadas na Bolsa de Nova York.
A expectativa é que usuários da OKX passem a negociar ações tokenizadas e derivativos ligados ao mercado norte-americano a partir do segundo semestre de 2026, segundo reportagem da Fortune.
Jeffrey C. Sprecher, presidente e CEO da ICE, afirmou que o acordo faz parte da estratégia da companhia de ampliar o acesso a mercados regulados e acelerar iniciativas ligadas à tokenização.
“A nossa relação estratégica com a OKX ampliará o acesso global de investidores de varejo aos mercados regulados da ICE e acelerará nossos planos de oferecer infraestrutura on-chain e ativos tokenizados para investidores nos Estados Unidos”, disse.
Para a OKX, a parceria representa um passo relevante na integração entre infraestrutura blockchain e mercados financeiros tradicionais.
O fundador e CEO da corretora, Star Xu, afirmou que a cooperação reúne duas plataformas tecnológicas de alto desempenho para fortalecer a estrutura de mercado.
“A parceria reúne operadores de mecanismos de negociação de alto desempenho e livros de ordens transparentes para construir uma estrutura de mercado mais confiável que conecte ativos digitais e ações”, afirmou. “Isso pode fortalecer a formação de preços entre diferentes mercados e atender aos padrões institucionais de risco e compliance.”
Além da criação de novos produtos, a colaboração também prevê iniciativas relacionadas a compensação, gestão de riscos, custódia multichain e arquitetura de carteiras digitais.
O investimento faz parte de uma estratégia mais ampla da ICE para expandir sua presença no setor de ativos digitais. Em janeiro, a Bolsa de Nova York anunciou o desenvolvimento de uma plataforma baseada em blockchain para negociação de valores mobiliários tokenizados.
Michael Blaugrund, vice-presidente de iniciativas estratégicas da ICE, afirmou à Fortune que essa iniciativa e a parceria com a OKX são projetos complementares dentro da estratégia da empresa.
Em fevereiro, a presidente da NYSE, Lynn Martin, também destacou a importância da tokenização para o futuro dos mercados financeiros.
Enquanto isso, a OKX busca consolidar sua presença nos Estados Unidos. A corretora retomou operações no país em 2025 após um acordo de US$ 500 milhões com o Departamento de Justiça relacionado a questões regulatórias. Desde então, a empresa afirma priorizar a expansão com foco em conformidade regulatória.
Executivos da companhia também já indicaram a possibilidade de um eventual IPO nos Estados Unidos no futuro, como parte da estratégia para ampliar sua presença no mercado institucional.
