Queda do bitcoin não afasta investidores institucionais

A recente queda do bitcoin não provocou uma saída significativa de investidores institucionais do mercado, segundo relatório divulgado pela gestora de ativos digitais CoinShares. Apesar de uma redução moderada na exposição por parte de alguns investidores, a maior parte do capital institucional permaneceu posicionada no ativo.

O estudo aponta que consultores financeiros e fundos de hedge diminuíram parcialmente suas posições durante o período de correção. Ainda assim, o nível geral de participação institucional continuou crescendo.

Investidores com horizontes mais longos, como fundos de pensão, endowments universitários e fundos soberanos, seguiram aumentando gradualmente a exposição ao ativo digital durante o período de queda.

“Endowments, fundos de pensão e fundos soberanos continuaram aumentando suas posições de forma silenciosa”, escreveu o analista Matt Kimmell no relatório.

Comportamento institucional

O bitcoin atingiu uma máxima histórica próxima de US$ 126 mil no início de outubro, mas desde então tem enfrentado dificuldades para recuperar o impulso de alta. No momento da publicação do relatório, a criptomoeda era negociada perto de US$ 72 mil.

Nos últimos meses, o mercado cripto apresentou desempenho mais moderado diante de uma combinação de fatores macroeconômicos e dinâmicas internas do setor. Taxas de juros mais elevadas e um dólar mais forte reduziram o apetite por ativos de risco, enquanto posições alavancadas abertas durante a fase de alta foram gradualmente desmontadas.

Além disso, parte dos investidores de longo prazo realizou lucros após a valorização acumulada, o que contribuiu para limitar o avanço dos preços.

Mesmo assim, os fluxos globais para ETFs de bitcoin permaneceram positivos durante o período analisado. Para a CoinShares, isso indica que a pressão de venda no último trimestre foi impulsionada principalmente por investidores antigos realizando ganhos, e não por uma saída relevante de capital institucional recém-chegado.

Padrão histórico pode estar se repetindo

Historicamente, ciclos de baixa no mercado cripto costumam redistribuir a oferta de ativos, com investidores de curto prazo vendendo posições que acabam sendo absorvidas por participantes com horizonte mais longo.

Segundo Kimmell, o crescimento dos ETFs cria agora uma nova forma de observar esse comportamento entre investidores institucionais.

Até o momento, os dados sugerem que o padrão permanece semelhante. A queda de aproximadamente 25% em um trimestre não gerou uma capitulação ampla por parte das instituições. De acordo com o relatório, a maior parte da redução no volume de ativos sob gestão refletiu a desvalorização dos preços e não resgates relevantes de investidores.

A CoinShares ressalta, no entanto, que ainda é cedo para conclusões definitivas. O comportamento institucional em movimentos mais intensos de mercado poderá ser observado com mais clareza em futuras divulgações regulatórias, especialmente após episódios recentes de volatilidade, como a queda do bitcoin para a região de US$ 60 mil e um recuo diário de cerca de 17%.

