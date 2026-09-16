Bitcoin amplia queda e vai a US$ 75 mil com rejeição do Clarity Act e expectativa pelo Fed

O bitcoin opera em queda nesta quarta-feira, 16, ampliando as perdas do dia anterior, quando o projeto de lei de regulamentação dos criptoativos dos Estados Unidos, chamado Clarity Act, foi rejeitado no Senado.

Hoje, além da decepção pela derrota de um projeto que seria importante para dar segurança jurídica ao setor cripto na maior economia do mundo, também pesa a expectativa de que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) irá elevar as taxas de juros dos EUA nesta tarde.

Na plataforma de mercados preditivos Polymarket, a chance de um aumento de 0,25 ponto percentual nos juros dos EUA chegou a 89%.

Às 10h39 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 75.560.

Investidores de bitcoin reagem ao noticiário

Em relatório, a equipe de análise da consultoria Vault Capital afirma que o mercado subiu na segunda-feira esperando que o Clarity Act avançasse depois da atualização do texto pelos republicanos. Porém, a rejeição de ontem enterrou essa possibilidade, pois com as eleições de meio de mandato em outubro, o mais provável é que a proposta só volte a andar no Congresso norte-americano em 2027.

Do lado dos dados on-chain, a Vault aponta que os investidores de curto prazo tiraram bitcoins das suas carteiras de autocustódia em massa e enviaram para as corretoras, em um sinal de que irão vender essas criptomoedas.

Gráfico do bitcoin em 16/09/2026

"O que a rejeição fez com o detentor de curto prazo foi o dado on-chain mais importante do mês. As entradas dos investidores de curto prazo nas exchanges saltaram de 19.400 para 33.100 bitcoins. Mais de 10 mil foram só para a Binance", constata Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Agora, as atenções se voltam para o Fomc. De acordo com a Vault, a alta de 0,25 ponto percentual, que levaria a taxa de juros dos EUA para a faixa de 3,75% a 4% ao ano, é consenso e não moverá muito o mercado. No entanto, as sinalizações do comunicado da decisão e da coletiva de imprensa do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, podem derrubar ainda mais os preços caso haja indicação de continuidade do aperto monetário.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 450,4 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

Os dois maiores alvos do fluxo vendedor foram o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 214,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o IBIT, da BlackRock, com US$ 161,7 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 142,3 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 67 para os 63 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”, mas se aproxima cada vez mais da zona "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok