A Circle, emissora do USDC, lançou a mainnet da Arc, uma blockchain de camada 1 (L1) voltada para pagamentos com stablecoins e mercados financeiros, particularmente transações agênticas.

A Arc usa USDC como seu ativo nativo para gas e oferece compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine (EVM) e finalização determinística das liquidações em menos de um segundo, de acordo com uma publicação no blog da Arc na quarta-feira.

A rede oferece suporte a mais de 20 stablecoins, incluindo USDC, EURC, JPYC, KRW1 e TRYB, enquanto ativos tokenizados, incluindo o BUIDL, da BlackRock, e o USYC, da Circle, estão disponíveis nativamente na Arc. A Arc também oferece interoperabilidade com mais de 20 blockchains por meio do Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) e do Gateway, da Circle.

O CEO Jeremy Allaire chamou a Arc de “o lançamento mais significativo da história da Circle desde o próprio USDC”. Separadamente, a Circle disse em uma publicação no X que a Arc foi criada para “dinheiro programável, mercados globais e atividade econômica agêntica”, descrevendo a rede como uma infraestrutura nativa de stablecoins para desenvolvedores e instituições.

O lançamento ocorre após a estreia da testnet pública da Arc em outubro de 2025, quando a Circle disse que mais de 100 empresas estavam participando, incluindo BlackRock, Goldman Sachs, Mastercard e Visa.

A Circle disse em agosto que mais de 100 participantes institucionais e desenvolvedores do ecossistema haviam participado da mainnet privada da Arc antes do lançamento público.

A Arc disse que, em última instância, planeja ampliar a participação nas operações da rede e explorar uma transição de Proof of Authority para Proof of Stake em 2027. A Circle também concluiu nesta semana a cunhagem gênese de 10 bilhões de tokens ARC, mas disse que a cunhagem não representa um compromisso de lançar o token publicamente.

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