Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Circle lança o blockchain Arc com USDC como token nativo para taxas

A mainnet da Arc, da Circle, está ativa com USDC para taxas de transação, suporte a mais de 20 stablecoins fiduciárias e conexões com mais de 20 blockchains

(Circle/Reprodução)

(Circle/Reprodução)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09h39.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 09h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBlockchain
Saiba mais

A Circle, emissora do USDC, lançou a mainnet da Arc, uma blockchain de camada 1 (L1) voltada para pagamentos com stablecoins e mercados financeiros, particularmente transações agênticas.

A Arc usa USDC como seu ativo nativo para gas e oferece compatibilidade com a Ethereum Virtual Machine (EVM) e finalização determinística das liquidações em menos de um segundo, de acordo com uma publicação no blog da Arc na quarta-feira.

A rede oferece suporte a mais de 20 stablecoins, incluindo USDC, EURC, JPYC, KRW1 e TRYB, enquanto ativos tokenizados, incluindo o BUIDL, da BlackRock, e o USYC, da Circle, estão disponíveis nativamente na Arc. A Arc também oferece interoperabilidade com mais de 20 blockchains por meio do Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) e do Gateway, da Circle.

O CEO Jeremy Allaire chamou a Arc de “o lançamento mais significativo da história da Circle desde o próprio USDC”. Separadamente, a Circle disse em uma publicação no X que a Arc foi criada para “dinheiro programável, mercados globais e atividade econômica agêntica”, descrevendo a rede como uma infraestrutura nativa de stablecoins para desenvolvedores e instituições.

O lançamento ocorre após a estreia da testnet pública da Arc em outubro de 2025, quando a Circle disse que mais de 100 empresas estavam participando, incluindo BlackRock, Goldman Sachs, Mastercard e Visa.

A Circle disse em agosto que mais de 100 participantes institucionais e desenvolvedores do ecossistema haviam participado da mainnet privada da Arc antes do lançamento público.

A Arc disse que, em última instância, planeja ampliar a participação nas operações da rede e explorar uma transição de Proof of Authority para Proof of Stake em 2027. A Circle também concluiu nesta semana a cunhagem gênese de 10 bilhões de tokens ARC, mas disse que a cunhagem não representa um compromisso de lançar o token publicamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:Blockchainmeios-de-pagamentoCriptomoedas

Mais de Future of Money

Projeto de lei que regula os criptoativos é rejeitado no Senado dos EUA

Banco prevê que criptomoeda vai subir 7.000% até 2030

Strategy compartilha guia para investidores que cita queda de 93% do bitcoin

Bitcoin cai aos US$ 77 mil antes de votação do Clarity Act ainda sem acordo nos EUA

Mais na Exame

ExameLab

Autenticação de dois fatores: por que app autenticador é mais seguro que SMS?

Casual

Os dois hotéis brasileiros entre os 50 melhores do mundo

Economia

Prévia do PIB: IBC-Br cai 0,2% em julho com recuo do agro

Brasil

Crise no STF: entenda em 6 pontos o que aconteceu no julgamento sobre Moraes