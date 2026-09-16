Peru sedia encontro entre China e 23 países da América Latina sobre direitos humanos

Representantes da China e de 23 países da América Latina e do Caribe se reuniram nesta terça-feira (15), em Lima, no Peru, para discutir direitos humanos, desenvolvimento e cooperação entre as duas regiões. Cerca de 200 participantes estiveram na 3ª Mesa-Redonda China–América Latina sobre Direitos Humanos, realizada sob o tema “Multilateralismo e Direitos Humanos”.

Um dos principais pontos discutidos foi a relação entre desenvolvimento econômico e garantia de direitos. Eduardo Arana, ex-primeiro-ministro do Peru e ex-ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, afirmou que problemas como a pobreza interferem no acesso a outros direitos e defendeu atenção ao direito ao desenvolvimento.

Sebastián Adins, especialista em ciência política da Pontifícia Universidade Católica do Peru, também apontou a pobreza como um dos principais desafios da América Latina.

Segundo ele, educação, habitação e saúde pública estão entre as áreas que precisam receber maior atenção.

Os participantes também discutiram diferentes formas de abordar políticas de direitos humanos de acordo com as condições de cada país. Arana afirmou que tradições, cultura e estágio de desenvolvimento precisam ser considerados, enquanto Armando Valderrama, vice-presidente da Associação Mexicana de Estudos sobre a China, defendeu que não existe uma abordagem única aplicável a todas as sociedades.

A cooperação entre China e América Latina também entrou na agenda. César Landa, ex-ministro das Relações Exteriores do Peru, citou redução da pobreza, meio ambiente, paz e segurança como áreas em que os países latino-americanos e a China podem desenvolver iniciativas conjuntas por meio de mecanismos bilaterais e multilaterais.

Fonte: news.cn