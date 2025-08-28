Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin mantém recuperação, mas Solana é destaque com 'consolidação' no mercado

Especialista avalia que mercado de criptomoedas enfrenta sazonalidade nos Estados Unidos, beneficiando ativos voltados para o varejo

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11h45.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 12h08.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais
yt thumbnail

O mercado de criptomoedas opera sem direção única nesta quinta-feira, 28, com os principais ativos do setor se dividindo entre ganhos e perdas. O bitcoin segue em uma trajetória de recuperação, mas o grande destaque da semana é a Solana, que apresenta valorização mais expressiva nos últimos dados.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o bitcoin tem alta de 0,2%, cotado em US$ 113,02 mil. Já o ether tem queda de 1,9%, cotado em US$ 4.583. Por outro lado, a Solana apresenta ganhos de 3%, em US$ 214. O mercado de criptomoedas como um todo sobe 0,9% no mesmo período.

Em sua participação no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, David Lawant, head de Research da FalconX, afirma que o setor está em uma "fase normal de consolidação do mercado. Tem algumas coisas específicas acontecendo em alguns ativos, como o ether, mas, em geral, a gente está em uma fase mais de consolidação".

O especialista aponta uma sazonalidade tradicional no mercado dos Estados Unidos, com o final do período de férias de verão reduzindo os fluxos de investimento institucional. Com isso, as criptomoedas com melhor desempenho são as voltadas para investidores de varejo.

"Os temas macroeconômicos também vêm variando. Às vezes tem a questão comercial, às vezes a questão fiscal, às vezes a questão geopolítica. Agora, provavelmente o tema da vez é a discussão de política monetária, de independência do Federal Reserve. Então tem muita coisa acontecendo e é normal estar na fase de consolidação", pontua.

Ao mesmo tempo, ele afirma que "é bem positivo o quanto o preço do bitcoin está segurando relativamente perto do recorde dado tudo que está acontecendo".

Disparada da Solana

No caso da Solana, Lawant associa a forte alta recente da criptomoeda às novidades em torno da criação de reservas da criptomoeda por empresas. Ele ressalta que as reservas de criptomoeda "são o tópico do momento", e que as emrpesas por trás desse movimento "são a exceção da sazonalidade desse período, com forte fluxo comprador".

"Quando a gente começar a ver compras ativas de Solana, elas podem ter mais impacto que no ether sim. Primeiro, Solana é um ativo menor que o ether, e o efeito na parte de liquidez é ainda mais forte. A Solana é menos líquida, então o impacto das compras acaba sendo maior", destaca.

Para Lawant, "provavelmente, nos próximos meses, devemos ver o lançamento de ETFs de Solana e um avanço nas compras por empresas. É difícil dizer onde o impacto vai ser mais forte no curto prazo entre ether e Solana, mas acho que é muito forte para as duas".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasCriptoativosBitcoin

Mais de Future of Money

Tailândia avança em projeto para transportar títulos públicos para blockchain

Brasil "compra queda" e aporta R$ 5,4 milhões em semana de saques massivos em fundos de criptomoedas

Bancos e empresas abraçaram a eficiência das stablecoins, diz vice-presidente da Ripple

Stablecoins foram 'a melhor coisa que aconteceu para os EUA', diz diretor sênior da Visa

Mais na Exame

Mercados

Ação da Reag (REAG3) recua 17% na B3; gestora se manifesta sobre operação da PF

Brasil

Brasil e México negociam retomada de visto eletrônico para turistas brasileiros

ESG

Povos indígenas da Amazônia se articulam e exigem papel ativo na COP30

Carreira

Essa técnica simples possibilita aumento de inteligência emocional em três minutos, segundo estudo