Bitcoin mantém recuperação, mas Solana é destaque com 'consolidação' no mercado

O mercado de criptomoedas opera sem direção única nesta quinta-feira, 28, com os principais ativos do setor se dividindo entre ganhos e perdas. O bitcoin segue em uma trajetória de recuperação, mas o grande destaque da semana é a Solana, que apresenta valorização mais expressiva nos últimos dados.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado das últimas 24 horas, o bitcoin tem alta de 0,2%, cotado em US$ 113,02 mil. Já o ether tem queda de 1,9%, cotado em US$ 4.583. Por outro lado, a Solana apresenta ganhos de 3%, em US$ 214. O mercado de criptomoedas como um todo sobe 0,9% no mesmo período.

Em sua participação no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, David Lawant, head de Research da FalconX, afirma que o setor está em uma "fase normal de consolidação do mercado. Tem algumas coisas específicas acontecendo em alguns ativos, como o ether, mas, em geral, a gente está em uma fase mais de consolidação".

O especialista aponta uma sazonalidade tradicional no mercado dos Estados Unidos, com o final do período de férias de verão reduzindo os fluxos de investimento institucional. Com isso, as criptomoedas com melhor desempenho são as voltadas para investidores de varejo.

"Os temas macroeconômicos também vêm variando. Às vezes tem a questão comercial, às vezes a questão fiscal, às vezes a questão geopolítica. Agora, provavelmente o tema da vez é a discussão de política monetária, de independência do Federal Reserve. Então tem muita coisa acontecendo e é normal estar na fase de consolidação", pontua.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Ao mesmo tempo, ele afirma que "é bem positivo o quanto o preço do bitcoin está segurando relativamente perto do recorde dado tudo que está acontecendo".

Disparada da Solana

No caso da Solana, Lawant associa a forte alta recente da criptomoeda às novidades em torno da criação de reservas da criptomoeda por empresas. Ele ressalta que as reservas de criptomoeda "são o tópico do momento", e que as emrpesas por trás desse movimento "são a exceção da sazonalidade desse período, com forte fluxo comprador".

"Quando a gente começar a ver compras ativas de Solana, elas podem ter mais impacto que no ether sim. Primeiro, Solana é um ativo menor que o ether, e o efeito na parte de liquidez é ainda mais forte. A Solana é menos líquida, então o impacto das compras acaba sendo maior", destaca.

Para Lawant, "provavelmente, nos próximos meses, devemos ver o lançamento de ETFs de Solana e um avanço nas compras por empresas. É difícil dizer onde o impacto vai ser mais forte no curto prazo entre ether e Solana, mas acho que é muito forte para as duas".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok