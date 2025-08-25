Ações da Sharps Technology saltam 60% após empresa anunciar reserva de Solana

As ações da Sharps Technology operam em forte alta nesta segunda-feira, 25, após a empresa de equipamentos médicos anunciar a criação de uma reserva corporativa da Solana. A companhia anunciou que pretende investir US$ 400 milhões para começar a adquirir unidades da criptomoeda.

Na prática, o anúncio da empresa representa uma mudança no seu negócio principal, após anos de atuação no setor de saúde. Ela pretende realizar uma rodada de investimento privado para captar o valor previsto para as compras milionárias da criptomoeda.

Ao justificar a escolha da Solana para a reserva, a Sharps Techonology disse que a rede blockchain é uma "referência para a infraestrutura digital", oferecendo alta velocidade, taxas baixas e uma capacidade de processar movimentações em tempo real. Além disso, destacou a adoção institucional crescente do ativo.

A avaliação da companhia é que o blockchain está se tornando uma plataforma preferencial para aplicações no mercado financeiro, envolvendo tanto ativos tokenizados quanto stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. Por isso, a empresa quer ter exposição ao projeto.

O movimento da Sharps Techonology também envolverá a aquisição direta de parte das unidades da criptomoeda mantidas pela Fundação Solana. A organização é a principal por trás do blockchain e é responsável por organizar o cronograma de atualizações da rede.

O anúncio da empresa tem sido bem-recebido pelo mercado nas últimas horas. As ações da Sharps Techonology, negociadas na Bolsa de Nasdaq, acumulam uma valorização de 63% apenas nesta segunda-feira, indicando que a criação da reserva foi aprovada por investidores.

Reservas corporativas de criptomoedas

A disparada nas ações da companhia reflete um apetite crescente no mercado por empresas que estão criando reservas corporativas de criptomoedas. Inicialmente concentradas no bitcoin, as reservas têm se expandindo nos últimos meses para outros ativos, incluindo o ether, o BNB e a Solana.

A forte demanda corporativa pelo ether foi um dos fatores que levou a criptomoeda a atingir um novo preço recorde no último domingo, 24. Agora, a Solana pode ser o próximo ativo impulsionado por um novo fluxo de investimentos em torno do ativo.

