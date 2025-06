Criptomoedas meme ligadas a guerras saltam até 2.000% com conflito entre Irã e Iraque

A escalada no conflito entre Irã e Israel nos últimos dias teve um amplo impacto no mercado financeiro, e as criptomoedas não ficaram de fora. Entretanto, um grupo específico de ativos digitais registrou alta, indo na contramão do setor: as criptomoedas meme que fazem referência a guerras.

O grupo engloba memecoins criadas no blockchain Solana e que fazem referência ou piadas com a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. A maioria antecede os ataques entre Irã e Israel, mas acabaram atraindo muitos investidores exatamente com o conflito.

O maior destaque foi a criptomoeda meme BunkerCoin, que registrou um salto de 1.964% apenas entre o último sábado, 21, e o domingo, 22, quando os Estados Unidos anunciaram os primeiros ataques contra o Irã. Com isso, a capitalização do ativo chegou a superar os US$ 5 milhões, valor modesto para o setor.

A BunkerCoin também chamou atenção por ser um dos métodos de financiamento de um projeto real, que afirma possuir um bunker privado na Alemanha. A equipe responsável disse que buscava investimentos para renovar o espaço. Os investidores ganham o direito de visitar a instalação.

Além da BunkerCoin, outras criptomoedas meme também dispararam nos últimos dias. A Welrd Wur Thwee chegou a atingir uma capitalização de mercado superior a US$ 1 milhão, assim como a SAS. Já a Make Iran Great Again, que faz referência a um post de Donald Trump, superou os US$ 800 mil.

Entretanto, todos esses ativos mantiveram uma tradição do segmento de memecoins: as fortes variações de preço. Com a aparente redução no conflito entre Irã e Israel, com uma trégua temporária, as criptomoedas entraram em forte queda. A BunkerCoin, por exemplo, despencou mais de 80%.

Já A Werld Wur Thwee perdeu quase todo o valor, caindo mais de 90%. O caso ilustra novamente a dinâmica complexa e arriscada envolvendo criptomoedas meme. Em geral, os criadores dos ativos se aproveitam de assuntos em alta para atrair investidores.

Por outro lado, a maioria dos projetos não conta com um valor intrínseco para justificar os níveis de capitalização após a onda de investimentos. Com a atenção menor para o assunto que sustentou a alta, o ativo tende a perder boa parte dos ganhos que obteve. A criação de memecoins na Solana disparou desde 2024, graças à criação da plataforma Pump.fun, que permitia criar tokens em segundos.

