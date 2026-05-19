Startup que conecta bancos a stablecoins levanta US$ 8 milhões e cresce no Brasil

Empresa trabalha em parceria com o Braza Bank e traz liquidez para instituições que desejem usar criptomoedas lastreadas em divisas tradicionais

Stablecoins (crédito: CoinWire Japan/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Editor do Future of Money

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14h55.

A startup norte-americana Checker Finance, que conecta bancos e instituições financeiras a stablecoins, anunciou que levantou US$ 8 milhões em uma rodada de investimento liderada por Galaxy Ventures, AI Mada Ventures e Framework Ventures. Além delas, a corretora de criptomoedas mexicana Bitso também participou da rodada.  

O trabalho da Checker permite que instituições incorporem operações com criptomoedas e stablecoins em seus negócios através de uma única Interface de Programação de Aplicações (API). A empresa foi fundada em 2023 e diz que processou US$ 3 bilhões em volume em 12 meses.  

No Brasil, a Checker atua em parceria com o Braza Bank em um produto de transações transfronteiriças. O Braza Bank emite uma stablecoin de dólar, o USDB, e uma de real, o BBRL.  

Fora isso, a startup afirma que está em processo de se filiar à Associação Brasileira de Câmbio (Abracam).  

"Passamos nossas carreiras dentro de plataformas que operam 24/7 observando como a infraestrutura financeira existente é disfuncional, e sabemos quanto ela pode melhorar", disse em nota Jack Chong, cofundador da Checker. 

A Checker permite que os players do seu ecossistema tomem e deem liquidez para o sistema. "Um banco brasileiro com forte capacidade de balanço em reais pode ser um provedor em nossa rede no Brasil enquanto também toma liquidez no Chile, na Colômbia ou no Peru”, exemplificou Sebastian Villanueva, head de vendas para América Latina da Checker.   

