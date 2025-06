Ataque de Israel ao Irã faz mercado de criptomoedas perder US$ 1 bilhão

Na noite de quinta-feira, 12, Israel lançou um ataque no Irã e declarou estado de emergência, o que provocou uma rápida escalada do conflito e abalou o mercado de criptomoedas.

Segundo dados da Coinglass, quase US$ 1 bilhão foi liquidado nas últimas 24 horas, com grande parte das liquidações ocorrendo na última hora. O mercado geral de criptoativos sofreu uma queda de 8%.

Neste momento, o bitcoin caiu de US$ 108 mil para US$ 103.500, e as altcoins foram as mais impactadas, com perdas ainda mais expressivas.

Desde os primeiros relatos do ataque de Israel, a Pi Network caiu impressionantes 16% em uma hora. Solana e Cardano também caíram 5%.

Qualquer escalada no conflito Irã-Israel teria um impacto significativo no mercado cripto devido ao FUD (Fear, Uncertainty and Doubt, ou Medo, Incerteza e Dúvida). O FUD é a disseminação de informações negativas que geram medo e incerteza nos investidores, levando a decisões impulsivas, como vendas em massa, e afetando negativamente os preços das criptomoedas.

Além disso, a JP Morgan afirmou anteriormente que uma guerra entre Israel e Irã elevaria o preço do petróleo e quase dobraria a inflação dos EUA para 5%.

A reação do mercado de ações e o progresso do conflito serão fundamentais para a direção do mercado cripto.

*Matéria original por Luis de Magalhães no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

