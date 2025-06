Irã anuncia fim do conflito com Israel após 12 dias de ataques e celebra 'grande vitória'

O Irã declarou nesta terça-feira, 24, o fim do conflito com Israel, após 12 dias de ataques. O presidente Masoud Pezeshkian classificou o final como uma "grande vitória" para o país.

"Estamos testemunhando um cessar-fogo e o fim da guerra de 12 dias imposta ao povo iraniano por meio da agressão imprudente e do belicismo do regime sionista", disse o presidente em um comunicado.

Pezeshkian comentou que Israel "sofreu uma punição severa e histórica" e sofreu "danos inimagináveis".

"O inimigo agressor fracassou repetidas vezes em atingir seus objetivos sinistros de destruir instalações nucleares, o declínio do conhecimento nuclear e a agitação social", afirmou.

Cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Israel e Irã haviam concordado com um cessar-fogo de 12 horas, mas antes do horário de início programado: por volta de 1h da madrugada nesta terça-feira.

Tanto Israel como Irã confirmaram o cessar-fogo, que o país islâmico considerou uma "derrota" para o Estado judeu.

Israel iniciou seus ataques contra o Irã na madrugada de 13 de junho com uma onda de bombardeios contra as instalações nucleares iranianas, uma campanha que se intensificou com ataques a alvos em diferentes partes do país, incluindo a capital.

O Irã respondeu com mísseis balísticos e drones contra alvos principalmente no centro e no norte de Israel.

Ao todo, os ataques mataram 610 pessoas e feriram mais de 4.700, a maioria civis no Irã, enquanto 28 pessoas foram mortas em Israel.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, havia afirmado no dia anterior que "a nação iraniana não é uma nação que se rende", indicando que o país manteria firmeza, mesmo diante dos ataques americanos e israelenses.

Com EFE.