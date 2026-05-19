Criptomoedas caem com geopolítica e forte saída de capital de ETFs

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta terça-feira, 19, pressionadas pelo ambiente geopolítico incerto e com grandes expectativas pelo resultado trimestral da fabricante de chips Nvidia.

Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que suspendeu um ataque ao Irã após pedidos de líderes árabes. As lideranças de Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, segundo Trump, acreditam que um acordo “muito aceitável” para o fim da guerra pode ser alcançado nas negociações atuais.

Às 10h30 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 1,4% em 24 horas, a US$ 2.106, enquanto o bitcoin tem queda de 0,8%.

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, cai 0,3%, a US$ 638,50; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 1,1%, a US$ 1,37; e a solana recua 0,8%, a US$ 84,37.

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Segundo Matheus Parizotto, analista-chefe de research da Mynt do BTG Pactual, apesar de um calendário de indicadores macroeconômicos mais leve, a atenção do mercado se volta para os resultados da Nvidia, os desdobramentos do conflito entre EUA e Irã e, principalmente, para a transição no Federal Reserve (Fed).

Afinal, Kevin Warsh assumirá o banco central dos EUA em um ambiente de inflação ainda pressionada pela alta do petróleo. “A curva de juros já embute chance relevante de alta até dezembro, combinação que normalmente pesa sobre ativos de risco”, afirma.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 86,4 milhões. É o sexto pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 55,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Mesmo forte, o fluxo de saída de capital dos ETFs de ether foi bem mais limitado que o dos fundos similares de bitcoin. Na véspera, US$ 648,6 milhões foram retirados dos ETFs de BTC à vista.

Hyperliquid

A equipe de análise da gestora 21Shares afirmou em relatório que a guerra do Irã deixou claro o papel da corretora descentralizada de futuros perpétuos Hyperliquid como um centro de negociação e referência de preços durante os fins de semana.

De acordo com a 21Shares isso ficou patente logo no início do conflito, que ocorreu quando as bolsas de valores tradicionais estavam fechadas.

“Quando os mercados tradicionais reabriram em 2 de março, com o petróleo WTI ultrapassando os US$ 110, a diferença entre a Hyperliquid e a CME [Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago] já havia se fechado. A Hyperliquid não apenas reagiu mais rápido; ela efetivamente precificou o choque quase 48 horas antes do sistema tradicional”, lembram os analistas.

Dois meses depois, a 21Shares nota que os contratos de petróleo continuam entre os cinco ativos mais negociados na Hyperliquid.

“Na nossa visão, a Hyperliquid está demonstrando qual é a principal ambição da plataforma: não é apenas uma exchange para negociação de contratos perpétuos de derivativos cripto, mas uma ‘exchange de tudo’, onde um usuário pode negociar contratos perpétuos de derivativos de praticamente qualquer tipo de ativo”, diz a gestora.

Hoje, os tokens HYPE sobem 3,8%, negociados a US$ 47,69 por unidade.

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