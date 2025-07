Criptomoedas meme acompanham bitcoin e disparam; veja maiores altas

As criptomoedas meme estão entre os grandes destaques positivos do mercado nesta sexta-feira, 11. Embaladas pela forte valorização do bitcoin e sua sequência de recordes, as memecoins também conseguiram atrair mais investidores e registrar ganhos consideráveis.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que a categoria de criptomoedas meme apresenta a maior valorização entre 20 mais valiosas do mercado cripto. O conjunto de ativos acumula uma valorização de 16,4% nas últimas 24 horas, e alguns ativos têm ganhos ainda maiores.

Considerando apenas as memecoins entre as 100 criptos mais valiosas do mundo, a maior valorização é da MemeCore, que entrou pela primeira vez na lista e acumula um ganho de 84,8% em 24 horas. O segundo lugar é da Pudgy Penguins, com alta de 27,6% no mesmo período.

A dogecoin, que é uma das mais tradicionais criptomoedas meme e a mais valiosa do segmento, aparece na terceira posição, com uma alta acumulada de 11,5%. O ativo também é a oitava cripto mais valiosa do mercado. Já a quarta posição é da pepe, que tem ganhos de 10,4%.

Encerrando os principais destaques entre as memecoins, a SPX6900 apresenta uma valorização nas últimas 24 horas de 8,4%, enquanto a Shiba Inu - segunda maior memecoin do mundo - apresenta uma alta de 6,6%. A Trump, criptomoeda meme do presidente dos EUA, teve um salto de 6,2%.

Riscos das memecoins

Os ganhos expressivos dessa classe de ativos nas últimas horas indicam uma intensificação do apetite a risco entre investidores, elemento essencial para que mais capital chegue a essas criptomoedas. Tradicionalmente, altas expressivas do bitcoin puxam os demais ativos do setor para cima.

No caso das memecoins, especialistas sempre recomendam cautela. Os ativos costumam apresentar fortes variações em curtos espaços de tempo, refletindo o elevado teor especulativo em torno dos investimentos. Além disso, a maioria não conta com um valor intrínseco.

As criptomoedas meme costumam se associar a determinados temas, figuras, memes e celebridades em alta como uma forma de atrair investidores e o público que acompanha essas questões populares. Entretanto, muitas memecoins também são golpes, aumentando ainda mais o risco desses ativos.

