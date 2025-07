BTG projeta alta da Solana para US$ 200 e faz recomendação a clientes com lucro potencial de 22,5%

Em um relatório chamado “Trade Idea”, especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, compartilharam projeções otimistas para o preço da SOL, criptomoeda da rede Solana e atual sexta maior do mundo.

O documento, assinado pelos analistas Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa, revela ainda uma oportunidade de negociação com lucro potencial de até 22,5% para os clientes da plataforma.

“A análise técnica de Solana indica um cenário positivo após o ativo romper uma importante linha de tendência de baixa no gráfico diário, confirmando a retomada da tendência de alta no curto prazo”, explicaram os analistas no documento.

“ O rompimento ocorreu após o ativo recuperar e se sustentar acima da média móvel de 20 dias, que apresenta inclinação ascendente, além da formação clara de um pivô de alta. Esse conjunto de fatores técnicos valida o momento atual como atrativo para novas tomadas de posição”, acrescentaram.

O relatório pode ser acessado na íntegra no site e aplicativo da Mynt, que ainda oferece outros produtos e serviços desenvolvidos pela equipe de research e análise técnica da plataforma, como Carteiras Recomendadas com rebalanceamento mensal automático.

A recomendação

Segundo os analistas da Mynt, a criptomoeda apresenta duas oportunidades de negociação lucrativa. Cotada em aproximadamente US$ 164, a SOL pode subir para US$ 184, primeiro nível em que os analistas recomendam a realização de lucros. Indo além, eles ainda projetam a possibilidade da SOL subir até US$ 201, proporcionando 22,5% de lucro aos investidores que optarem por seguir esse caminho de negociação sugerida.

“Caso a tendência positiva seja mantida, o próximo alvo imediato é a resistência representada pelo topo anterior, próximo a US$ 184, nível estratégico recomendado para realização parcial de lucros. Superado esse patamar, projetamos como alvo principal a região próxima de US$ 201, definida com base em projeções de Fibonacci”, recomendaram.

Apesar disso, o documento, disponível na íntegra no site e aplicativo da Mynt, faz uma ressalva. Os especialistas recomendam atenção ao gerenciamento de risco ao seguir a negociação sugerida:

“Para gerenciamento de risco, sugerimos atenção ao nível de US$ 136, cuja eventual perda invalidaria a atual estrutura técnica altista, com o encerramento imediato da posição sendo recomendado para limitar possíveis perdas adicionais”, disseram Matheus Parizotto, João Galhardo e Lucas Costa.

Os fundamentos por trás

Atual sexta maior criptomoeda do mundo com US$ 88 bilhões em valor de mercado, a SOL, criptomoeda da rede Solana, já foi destaque por altas expressivas anteriormente. Embora e o bitcoin tenha se tornado o protagonista do momento, com recordes consecutivos e dominância de mercado alta, as oportunidades ainda não se esgotaram para a SOL, segundo os especialistas da Mynt. Confira os fundamentos mencionados no relatório:

• Liderança em tokenização: rapassando US$ 100 milhões negociados em poucas semanas e respondendo por mais de 85% deste segmento.

• Catalisador estrutural: o lançamento recente do primeiro ETF à vista de Solana nos EUA, que oferece rendimento de staking incorporado, amplia significativamente o potencial de atração de novos fluxos institucionais ao ativo.

• Modelo operacional competitivo: negociação contínua (24/7), liquidação imediata e custos operacionais reduzidos tornam Solana especialmente atraente para tokenização de ações em blockchain.

