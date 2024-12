Pudgy Penguins: coleção de "NFTs de pinguins" dispara 20% e supera preço do bitcoin

O segmento de NFTs (tokens não-fungíveis, em tradução) foi um dos mais populares no último grande ciclo de alta do mercado cripto em 2021, mas desde então amargou uma forte desvalorização e um baixo interesse de investidores. Entretanto, alguns projetos seguem atraindo investimentos mesmo em 2024. É o caso do Pudgy Penguins, a nova sensação do setor.

Na verdade, o projeto é antigo. Os primeiros Pudgy Penguins foram lançados em 2021. Entretanto, os colecionáveis digitais que retratam pinguins usando diferentes roupas e acessórios voltaram a valorizar nas últimas semanas de 2024. Recentemente, a coleção bateu um marco simbólico, superando o preço atual do bitcoin.

A coleção de NFTs conta com 8.888 colecionáveis digitais. Somados, eles valorizaram mais de 20% nas últimas 24 horas. Com isso, ela vale agora mais de US$ 100 mil, superando a atual cotação referente a 1 unidade de bitcoin, apoiada em especulações de investidores.

Pouco antes da última alta, os responsáveis pelos colecionáveis revelaram que pretendem lançar uma criptomoeda própria, a PENGU, no blockchain Solana. A expectativa dos investidores agora é que ela contará em breve com um airdrop, espécie de distribuição gratuita do ativo.

Para poder receber as unidades que serão distribuídas, será necessário participar do ecossistema do Pedgy Penguins, incluindo por meio da aquisição de NFTs. Com isso, o preço da coleção disparou, refletindo um novo interesse por parte dos investidores.

A cifra atingida pelo projeto pode parecer pequena em comparação com o ápice dos NFTs em 2021, mas é significativa para o momento atual do setor. Com a valorização, o Pudgy Penguins já é a segunda coleção de NFTs mais valiosa do mercado, superando incluindo a famosa Bored Ape Yacht Club, os "NFTs de macacos".

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Além da coleção principal, outras coleções secundárias - a Lil' Pudgys e a Pudgy Rods - também atraíram a atenção de investidores. No acumulado dos últimos sete dias, as duas acumularam ganhos de mais de 90%, mas partindo de um patamar de preço inferior aos colecionáveis principais.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, a criptomoeda própria do Pudgy Penguins deverá ser lançada antes do final de 2024, indicando que a estreia ocorrerá nas próximas duas semanas, mas sem uma data oficial anunciada. A empresa por trás do projeto, a Igloo, também pretende lançar uma rede blockchain própria.