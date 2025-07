Em um dia, bitcoin bate recordes consecutivos e criptomoedas disparam; entenda o que aconteceu

O bitcoin bateu recordes consecutivos de preço nas últimas 24 horas. O movimento, que acompanhou o recorde do S&P 500, um dos principais índices do mercado de ações, também influenciou outras criptomoedas, como ether, XRP e Cardano.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 117.565, com alta de 5,8% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 8%.

"Olhando para um panorama de curto prazo, a tendência para o bitcoin é fortemente altista, impulsionada por compras institucionais e cenário macro favorável. Entre os possíveis riscos vemos um RSI muito elevado - apresentando sobrecompra, que pode levar a uma correção ou consolidação", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Caso o preço perca US$ 115 mil, pode testar US$ 110.500 e, em caso de maior pressão vendedora, US$ 107 mil. Porém, olhando para um cenário otimista, caso o bitcoin faça o rompimento do patamar de US$ 118.400, o próximo alvo é US$ 120.000 e, em extensão, US$ 125 mil", acrescentou.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também disparou, ultrapassando os US$ 3 mil. Apesar de não ter atingido uma máxima histórica, a segunda maior cripto do mundo apresenta alta de 7,2% nas últimas 24 horas, com cotação de US$ 2.989.

Outras criptomoedas, como XRP e Cardano, apresentaram movimentos de alta expressivos, disparando 9,9% e 18,6% nas últimas 24 horas, respectivamente, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Por que as criptomoedas dispararam?

"A nova máxima histórica de preço do bitcoin foi impulsionada por fluxos recordes nos ETFs e uma onda de liquidações de posições vendidas. Os ETFs de bitcoin registraram US$ 1,18 bilhão em entradas líquidas, o segundo maior fluxo diário já observado, atrás apenas do dia seguinte à eleição de Trump", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"O ether também teve forte desempenho, com US$ 383 milhões captados pelos ETFs, também a segunda maior marca da história da categoria. Além dos aportes, o movimento foi amplificado por um 'short squeeze', com quase US$ 964 milhões em liquidações de posições vendidas em criptoativos, o que acelerou a alta e consolidou o rali nos principais ativos do mercado", acrescentou ele à EXAME.

O bitcoin vai continuar subindo?

O momento é positivo para o bitcoin, segundo Matheus Parizotto, da Mynt. O analista acredita que o bitcoin possa atingir a faixa dos US$ 120 mil, cotação ainda não vista para a maior criptomoeda do mundo.

"O cenário segue sustentado por fluxos consistentes vindos dos ETFs americanos e tesourarias corporativas, que mantiveram compras mesmo durante quase 50 dias de lateralização. Dados on-chain mostram que a pressão vendedora dos investidores de curto prazo diminuiu nos últimos dias, reforçando a melhora no equilíbrio de oferta e demanda", disse ele.

"Esse contexto, somado ao rompimento técnico, cria condições favoráveis para a continuidade da tendência de alta e deixa o caminho aberto para o bitcoin buscar a região dos US$ 120 mil", acrescentou.

Anteriormente, a equipe de analistas da Mynt havia divulgado um relatório para clientes em que compartilhava expectativas de novas máximas e a previsão para uma cotação de US$ 120 mil do bitcoin.

