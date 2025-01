Donald Trump fala sobre criptomoeda meme pela 1ª vez: "Não sei muito sobre isso"

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump falou pela primeira vez sobre a sua criptomoeda oficial desde o lançamento do ativo na última sexta-feira, 17. Ao ser questionado por jornalistas sobre o projeto, Trump disse que não tinha muitas informações sobre o ativo, mas que a estreia no mercado foi um "grande sucesso".

Trump falou sobre o tema na noite da última terça-feira, 21. Questionado sobre a memecoin — como esse tipo de ativo é conhecido — e seu desempenho após o lançamento, ele disse: “Não sei muito sobre isso, exceto quando o lancei. Ouvi dizer que foi um grande sucesso. Não verifiquei".

Em seguida, o presidente questionou o próprio jornalista que fez a pergunta o que ele sabia sobre a criptomoeda meme. Ele então foi informado de que o ativo já tinha uma capitalização de mercado de bilhões de dólares. Trump disse que o montante era "amendoins" comparado ao tamanho de outros projetos no setor de tecnologia.

A expressão costuma se referir a algo pequeno, indicando que Trump ainda não vê a capitalização da sua criptomoeda em um patamar expressivo. Apesar de ter falado pouco sobre o ativo, a menção pelo presidente dos Estados Unidos foi suficiente para impulsionar o preço da memecoin.

Dados da plataforma CoinGecko apontam que, no momento, a criptomoeda TRUMP acumula alta de 11% nas últimas 24 horas, cotada em US$ 42,21 e com uma capitalização de mais de US$ 8 bilhões, figurando entre as 30 maiores do mercado. A alta começou logo depois das falas de Trump sobre o ativo.

O lançamento da memecoin pegou o mercado de surpresa. O projeto foi desenvolvido pela mesma empresa por trás das coleções de NFTs (tokens não-fungíveis) com imagens de Trump que foram lançadas nos últimos anos. Mas não havia a expectativa de que o político lançaria uma moeda digital própria.

A associação com o presidente da maior economia do país foi o suficiente para fazer a criptomoeda atrair bilhões em investimentos e saltar para a lista das maiores criptos do setor. Desde então, o ativo tem apresentado uma volatilidade elevada típica das memecoins, alternando entre fortes altas e baixas.

O projeto também dividiu o mercado. À EXAME, especialistas apontam que ele é positivo ao simbolizar a aproximação de Trump com o setor e atrair mais atenção e investidores ao projeto, mas que sua volatilidade extrema e falta de valor intrínseco podem acabar prejudicando a imagem do segmento no curto prazo.