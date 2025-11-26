Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Corretora de criptomoedas Upbit planeja IPO nos EUA após concluir fusão

Maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul estuda abertura de capital na bolsa de Nasdaq, entrando em nova onda do setor

Upbit: corretora deve realizar IPO nos EUA (Reprodução/Reprodução)

Upbit: corretora deve realizar IPO nos EUA (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10h31.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A corretora de criptomoedas Upbit pode ser a próxima gigante do mundo cripto a abrir capital no mercado dos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, a maior exchange da Coreia do Sul está estudando a possibilidade de realizar um IPO (oferta pública inicial de ações) na bolsa de Nasdaq.

Em setembro deste ano, a Upbit anunciou uma fusão com a Naver, uma das principais empresas de internet da Coreia do Sul. A expectativa é que a combinação seja concluída ainda nesta semana, abrindo espaço que a exchange entre com um pedido de IPO nos Estados Unidos.

Pelo acordo de fusão, a Dunamu, empresa dona da Upbit, será integrada ao braço de serviços financeiros da Naver, com uma troca de ações entre as duas companhias. Ainda não está claro qual empresa efetivamente realizaria o IPO no mercado norte-americano.

Entretanto, a expectativa é que a Dunamu e a Naver Financial formem uma nova entidade que combinará serviços financeiros no mercado tradicional e no mercado de criptomoedas. Com isso, a nova empresa entraria com o pedido de IPO na bolsa de Nasdaq.

A Naver e a Dunamu ainda não confirmaram, ou negaram, publicamente a possibilidade do IPO. Porém, o movimento faria sentido em meio à onda de abertura de capital que atingiu o mercado cripto ao longo de 2025, com diversas operações bem-sucedidas.

O caso de maior destaque foi o IPO da Circle, emissora da criptomoeda pareada ao dólar USDC. A Circle registrou o maior IPO do mercado norte-americano em 2025, e foi seguida por empresas como as corretoras Bullish e Gemini, que abriram capital nos meses seguintes.

A expectativa é que a Consensys, dona da maior carteira digital do mercado de criptomoedas, também entre com um pedido de IPO nos Estados Unidos nos próximos meses. E a Kraken foi a empresa de cripto mais recente a entrar com uma solicitação formal.

Ainda não está claro quando os IPOs da Consensys, da Kraken e da Upbit ocorrerão, mas a tendência é que eles sejam concretizados ainda no primeiro semestre de 2026. Dependendo do sucesso, eles podem atrair mais bilhões de dólares para o mercado de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasIPOsCoreia do SulCriptoativosNasdaq

Mais de Future of Money

Bitso anuncia lançamento de exchange descentralizada e token próprio para 2026

Texas cria 1ª reserva estadual de bitcoin e investe US$ 5 milhões

Criptomoeda Monad estreia com distribuição gratuita, mas desempenho decepciona

Investidor 'aposta' mais de R$ 9 bilhões em alta do bitcoin até US$ 100 mil

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 26

Pop

Quem é o ator mais rico de Stranger Things?

Brasil

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu por coação

Mundo

Incêndio em Hong Kong atinge conjunto habitacional e mata quatro; veja vídeo