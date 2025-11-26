Corretora de criptomoedas Upbit planeja IPO nos EUA após concluir fusão

A corretora de criptomoedas Upbit pode ser a próxima gigante do mundo cripto a abrir capital no mercado dos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, a maior exchange da Coreia do Sul está estudando a possibilidade de realizar um IPO (oferta pública inicial de ações) na bolsa de Nasdaq.

Em setembro deste ano, a Upbit anunciou uma fusão com a Naver, uma das principais empresas de internet da Coreia do Sul. A expectativa é que a combinação seja concluída ainda nesta semana, abrindo espaço que a exchange entre com um pedido de IPO nos Estados Unidos.

Pelo acordo de fusão, a Dunamu, empresa dona da Upbit, será integrada ao braço de serviços financeiros da Naver, com uma troca de ações entre as duas companhias. Ainda não está claro qual empresa efetivamente realizaria o IPO no mercado norte-americano.

Entretanto, a expectativa é que a Dunamu e a Naver Financial formem uma nova entidade que combinará serviços financeiros no mercado tradicional e no mercado de criptomoedas. Com isso, a nova empresa entraria com o pedido de IPO na bolsa de Nasdaq.

A Naver e a Dunamu ainda não confirmaram, ou negaram, publicamente a possibilidade do IPO. Porém, o movimento faria sentido em meio à onda de abertura de capital que atingiu o mercado cripto ao longo de 2025, com diversas operações bem-sucedidas.

O caso de maior destaque foi o IPO da Circle, emissora da criptomoeda pareada ao dólar USDC. A Circle registrou o maior IPO do mercado norte-americano em 2025, e foi seguida por empresas como as corretoras Bullish e Gemini, que abriram capital nos meses seguintes.

A expectativa é que a Consensys, dona da maior carteira digital do mercado de criptomoedas, também entre com um pedido de IPO nos Estados Unidos nos próximos meses. E a Kraken foi a empresa de cripto mais recente a entrar com uma solicitação formal.

Ainda não está claro quando os IPOs da Consensys, da Kraken e da Upbit ocorrerão, mas a tendência é que eles sejam concretizados ainda no primeiro semestre de 2026. Dependendo do sucesso, eles podem atrair mais bilhões de dólares para o mercado de criptomoedas.

