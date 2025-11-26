Bitcoin dá sinais de recuperação após queda, mas futuro do ativo é incerto

O bitcoin opera em leve queda nesta quarta-feira, 26, após ensaiar uma alta expressiva nas primeiras horas da manhã. Analistas apontam que a criptomoeda começa a dar sinais de recuperação após uma queda intensa nos últimos dias, mas o futuro do ativo no curto prazo segue incerto.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, por volta das 10h45, o bitcoin acumulava uma alta de 0,2% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 86.967, mas ainda com queda de 4,7% nos últimos sete dias. Já o ether apresenta valorização de 0,6% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 2.922.

O mercado de criptomoedas tem encontrado dificuldades para voltar a subir, após um mês de novembro marcado por quedas intensas. O bitcoin, por exemplo, chegou a ser negociado na casa dos US$ 80 mil e devolveu todos os ganhos obtidos ao longo de 2025.

Analistas afirmam que as perdas dos últimos dias refletem uma combinação de fatores macroeconômicos e específicos do mercado de criptomoedas, com um enfraquecimento do bitcoin que acabou se alastrando para boa parte dos ativos do setor, com quedas ainda maiores.

Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil, avalia que "o bitcoin iniciou o dia com força, chegando a ser negociado acima de US$ 88 mil na primeira hora, mas não conseguiu sustentar esse nível", o que reforça a dificuldade da criptomoeda de sustentar novas altas.

"A incapacidade de manter essa região-chave mantém o ativo em um ponto de atenção: um rompimento consistente dessa barreira ainda seria necessário para que o preço pudesse avançar rumo aos US$ 90.500 e US$ 93 mil. Caso contrário, permanece o risco de recuos para abaixo de US$ 85 mil e até a faixa de US$ 82 mil", destaca.

Prado comenta ainda que "o sentimento do mercado segue inalterado. O índice de medo e ganância permaneceu em 15 pelo segundo dia consecutivo, dentro da zona de medo extremo. Esse cenário reforça a postura cautelosa dos investidores, que aguardam sinais mais claros sobre a direção do mercado no curto e médio prazo".

Nesse cenário, o executivo da Bitget pontua ainda que o pano de fundo para o mercado de criptomoedas passa por "pressões macroeconômicas que continuam limitando movimentos mais firmes do bitcoin, contribuindo para a indecisão atual".

