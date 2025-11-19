Future of Money

Kraken entra com pedido de IPO nos EUA após atrair US$ 800 milhões em investimento

Corretora de criptomoedas terminou nova rodada de captação de investimentos valendo US$ 20 bilhões

IPO: corretora Kraken vai realizar processo nos EUA (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17h14.

A corretora de criptomoedas Kraken entrou nesta quarta-feira, 19, com um pedido de IPO (Oferta Pública Inicial de Ações) nos Estados Unidos. A solicitação foi submetida logo após a exchange concluir uma rodada de investimentos que atraiu US$ 800 milhões.

A nova rodada de investimentos elevou o valor da empresa para a casa dos US$ 20 bilhões. A expectativa é que a abertura de capital no mercado norte-americano suba esse valor ainda mais. Ainda não há uma data oficial para o início das negociações das ações da corretora.

A rodada de captação contou com a participação da gestora Jane Street e de outras empresas voltadas à área de capital de risco. Além dos US$ 800 milhões obtidos, a gestora Citadel Securities se comprometeu a investir mais US$ 200 milhões na corretora de criptomoedas.

De acordo com a exchange, os recursos deverão ser usados para a criação e lançamento de novos produtos e para a expansão da presença da Kraken ao redor do mundo. No momento, a corretora concentra a maior parte da sua atuação no mercado dos Estados Unidos.

A expectativa atual é que a Kraken realize o seu IPO no início do próximo ano. Ao longo de 2025, a empresa se concentrou na aquisição de outras companhias como forma de escalar as suas operações. A compra mais recente foi da plataforma de derivativos Small Exchange, por US$ 100 milhões.

Dados mais recentes divulgados pela corretora de criptomoedas indicam uma receita de US$ 472 milhões no primeiro trimestre de 2025. Já em outubro, a Kraken reportou um total de US$ 40,5 bilhões em volume transacionado em dólar pelos seus clientes.

Arjun Sethi, atual CEO da Kraken, disse que "este investimento representa uma convicção de longo prazo na missão da Kraken de construir uma infraestrutura confiável e regulamentada para o sistema financeiro aberto".

"Nosso foco sempre foi simples: criar uma plataforma onde qualquer pessoa possa negociar qualquer ativo, a qualquer hora e em qualquer lugar. O calibre de nossos novos investidores reflete tanto a dimensão da oportunidade que temos pela frente quanto a profunda convergência sobre como essa infraestrutura deve ser construída", destacou.

