CRCL: IPO da Circle, empresa por trás da stablecoin USDC, levanta US$ 1,05 bilhão

Nesta quinta-feira, 5, a Circle, empresa por trás da segunda maior stablecoin do mundo, estreou na bolsa de Nova York, a NYSE. Através do ticker CRCL, a Circle integrou o pequeno grupo de empresas do universo cripto listadas em bolsa nos Estados Unidos. Disputada por outras empresas do setor, como a Ripple, a Circle optou pela oferta pública de ações (IPO), que chamou a atenção de outros nomes significativos, como Strategy, Ark Invest e BlackRock.

No IPO, a Circle vendeu 34 milhões de ações a US$ 31 cada, totalizando uma arrecadação de US$ 1,05 bilhão. O valor é quase o dobro dos US$ 600 milhões esperados pela empresa. Anteriormente, a Circle planejava vender 24 milhões de ações com preços entre US$ 24 e US$ 26. 14,8 milhões de ações vieram da Circle, enquanto 19,2 milhões foram comercializadas por acionistas da empresa. De acordo com a Bloomberg, a operação ampliada teve uma demanda mais de 25 vezes superior ao número de ações disponíveis.

A estreia na NYSE deu a Circle um valor de mercado de US$ 6,9 bilhões, com base nas ações em circulação listadas nos registros regulatórios. Segundo a Bloomberg, considerando opções de ações para funcionários, unidades de ações restritas (RSUs) e warrants, a valorização total diluída da empresa seria de cerca de US$ 8,1 bilhões. O valor também é acima do esperado pela empresa, que tinha expectativas de até US$ 5 bilhões.

"Nossa transformação em empresa de capital aberto é um marco significativo e poderoso – o mundo está pronto para começar a se atualizar e migrar para o sistema financeiro online. Desde o início, temos nos concentrado profundamente em ser confiáveis, transparentes, cumpridores da lei, éticos e bem governados. Manter-nos fiéis aos altos padrões das normas e regulamentos da NYSE e da SEC aprofunda ainda mais essas características", publicou Jeremy Allaire, CEO da Circle, em sua conta oficial no X.

"A NYSE dá as boas-vindas à Circle em comemoração ao seu IPO! Há mais de uma década, a Circle conecta finanças tradicionais e ativos digitais, buscando criar uma economia digital segura e sempre ativa", publicou a NYSE em sua conta oficial no X.

USDC

A Circle é a empresa por trás da USDC, segunda maior stablecoin do mundo com valor de mercado em US$ 61,5 bilhões. Apenas em 2025, a capitalização da USDC subiu cerca de 40%, saindo de US$ 43,7 bilhões para os atuais US$ 61,5 bilhões, segundo dados do CoinMarketCap.

Ainda segundo o documento de oferta, com base em dados do CoinMarketCap, a USDC detinha cerca de 29% do mercado de stablecoins até o fim de março deste ano. Já o site da empresa mostra que, até 29 de maio, havia cerca de US$ 61 bilhões em USDC em circulação.

O IPO da Circle atraiu os olhares – e os bolsos – de grandes nomes do setor cripto e das finanças tradicionais, como Strategy, Ark Invest e BlackRock. A última, maior gestora de ativos do mundo, administra um fundo do mercado monetário governamental em nome da Circle, que mantém 90% das reservas que lastreiam o USDC, de acordo com a Bloomberg. Segundo o site da empresa, o Circle Reserve Fund tinha um saldo de US$ 53,3 bilhões em 29 de maio.

Lastreada em dólar, a USDC perde apenas para a USDT, da Tether. No entanto, Paolo Ardoino, CEO da Tether, já afirmou que a empresa, sediada em El Salvador, não pretende realizar uma oferta pública de ações.

