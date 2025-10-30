Future of Money

Gigante do mercado cripto Consensys planeja IPO nos Estados Unidos

Dona da carteira digital MetaMask, empresa deve abrir capital após anúncios de diversos projetos novos e criptomoeda própria

Consensys: gigante do mercado cripto planeja IPO (Bloomberg/Getty Images)

João Pedro Malar
Editor do Future of Money

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15h20.

A Consensys, uma das maiores e mais conhecidas empresas do mercado de criptomoedas, pode realizar em breve um IPO (oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site de notícias Axios, citando pessoas com conhecimento sobre a operação.

De acordo com o Axios, a Consensys estaria atualmente em discussões com os bancos JPMorgan e Goldman Sachs para estruturar um possível IPO no mercado norte-americano. Até o momento, a empresa não confirmou ou negou a possibilidade em seus canais oficias.

O IPO da Consensys envolveria uma estratégia da empresa para se aproveitar de um momento favorável para o mercado de criptomoedas. Diversas companhias do setor realizaram IPOs bem-sucedidos nos Estados Unidos neste ano, atraindo milhões em investimentos.

O maior destaque foi a Circle, empresa emissora da stablecoin pareada ao dólar USDC. O objetivo da Consensys seria repetir a trajetória dessas companhias e atrair mais capital para as suas operações. Um pedido formal de IPO ainda não foi submetido à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

A Consensys é famosa por ser a dona da carteira digital MetaMask, a maior e mais usada no mercado de criptomoedas. Fundada por pessoas envolvidas na criação do blockchain Ethereum, a empresa conta hoje com diversos negócios inseridos no mercado cripto.

Novos projetos da Consensys

Em setembro deste ano, ela anunciou que pretende lançar "em breve" uma criptomeoda própria da MetaMask. O novo token tem como foco um aprofundamento da descentralização da plataforma da MetaMask e tem sido discutido pela empresa desde o ano de 2021. Ele ainda não tem uma data oficial de lançamento.

A Consensys também conta com uma rede blockchain própria, a Linea, que ganhou recentemente uma criptomoeda nativa. A empresa optou por uma distribuição tradicional do ativo de forma gratuita para usuários engajados, o chamado airdrop, e é possível que o mesmo ocorra com a nova criptomoeda.

Já neste mês, a MetaMask anunciou o lançamento de um novo sistema de recompensas para os seus usuários e uma nova funcionalidade de negociação de futuros de criptomoedas. Com isso, o IPO se somaria a uma onda de novas iniciativas no ecossistema da Consensys.

