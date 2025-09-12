Corretora cripto Gemini estreia em Nasdaq e atrai R$ 2,2 bilhões com IPO

A corretora de criptomoedas Gemini concluiu nesta sexta-feira, 12, o seu IPO (oferta pública inicial) na Bolsa de Nasdaq. A exchange estreou no mercado dos Estados Unidos avaliada em US$ 3,3 bilhões e arrecadando cerca de US$ 425 milhões (R$ 2,2 bilhões, na cotação atual) com a operação.

Ao todo, a companhia vendeu 15,2 milhões de ações para investidores interessados, resultando em um preço de estreia de US$ 28 por ação. O valor arrecadado e a capitalização de mercado da empresa superaram as projeções iniciais da Gemini, assim como o preço por ação.

Inicialmente, a corretora de criptomoedas esperava vender 16,6 milhões de ações com um preço variando entre US$ 17 e US$ 19. Com isso, a projeção era de que arrecadaria US$ 317 milhões com a operação e chegaria a um valor de mercado na casa dos US$ 2,2 bilhões.

Posteriormente, a Gemini atualizou as suas projeções e passou a projetar um preço por ação entre US$ 24 e US$ 26. Mesmo assim, o resultado na estreia superou a previsão atualizada, indicando que o mercado segue com forte apetite por empresas ligadas ao mercado cripto.

A própria Nasdaq, dona da bolsa de valores dos Estados Unidos focada em ações de tecnologia, foi uma das compradoras de ações da companhia, adquirindo US$ 50 milhões em participações. O IPO foi coordenado pelo Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley e Cantor.

Temporada de IPOs em cripto

Apesar do IPO, o controle da empresa seguirá concentrado nas mãos dos seus fundadores, os gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss. Os empresários deverão manter cerca de 94,5% de todas as ações da corretora de criptomoedas, uma das maiores dos Estados Unidos.

Com a conclusão da oferta de ações, a Gemini também entra na lista de empresas do mercado cripto que realizaram IPOs em 2025. O movimento foi iniciado pela Circle, seguida pela corretora de criptomoedas Bullish e, mais recentemente, pela empresa Figure Technology.

O movimento reflete uma percepção no mercado de que o cenário regulatório está mais favorável para as criptomoedas, além de um interesse crescente de investidores tradicionais pelo setor. Com isso, empresas têm aproveitado o momento positivo para abrir capital.

