Corretora Bullish conclui IPO e ações terminam 1º dia com alta de 100%

A corretora de criptomoedas Bullish estreou na bolsa de Nova York (NYSE) na última quarta-feira, 12, mantendo a tendência de IPOs positivos de empresas de cripto nos Estados Unidos. As ações da companhia saltaram mais de 100% em relação ao preço definido antes da estreia dos papéis.

Inicialmente, a Bullish definiu um preço por ação de US$ 37, acima do projetado pelo mercado, que esperava uma cotação na casa dos US$ 32 ou US$ 33. O preço definido também estabeleceu um valor total de mercado da empresa em aproximadamente US$ 5,4 bilhões.

A empresa conseguiu vender um total de papéis maior que o projetado, de 20,3 milhões de ações. As gestoras BlackRock e Ark Invest expressaram interesse em adquirir até US$ 200 milhões em ações da companhia. Tom Farley, CEO da Bullish, disse que o IPO reflete um novo momento do setor.

"A última pernada de crescimento das criptomoedas nos últimos dez anos foi basicamente apenas o varejo, e se você ver agora, a onda institucional começou. Ela está aqui. É uma questão apenas do quão grande ela vai ser", comentou o executivo em entrevista à CNBC.

O foco da Bullish é exatamente em investidores institucionais, um diferencial em relação a corretoras como a Coinbase e a Kraken que são voltadas ao segmento de investidores de varejo. Entre 2021 e 31 de março de 2025, a exchange reportou um volume negociado de US$ 1,25 trilhão.

As ações da corretora chegaram a ser negociadas na casa dos US$ 102, o que implicaria um preço quase três vezes maior que o definido para o IPO da companhia. Entretanto, os papéis devolveram parte dos ganhos antes do fechamento do mercado, mantendo-se acima dos US$ 70.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Onda de IPOs em cripto

A conclusão do IPO da Bullish ocorre em meio a uma onda de abertura de capital de empresas de criptomoedas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. O principal destaque até o momento foi a Circle, emissora da stablecoin pareada ao dólar USDC.

No primeiro dia de negociação, as ações da companhia tiveram valorização de 250%, resultando em um valor de mercado para a empresa de US$ 61 bilhões. O desempenho superou todas as projeções para a companhia e foi uma das melhores estreias dos últimos anos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok