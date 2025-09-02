Corretora cripto Gemini mira valor de US$ 2,2 bilhões com IPO nos Estados Unidos

A corretora de criptomoedas Gemini planeja chegar a um valor de mercado de US$ 2,2 bilhões (R$ 12 bilhões, na cotação atual) com um IPO (oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos. Criada pelos gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss, a exchange entrou na onda de abertura de capital que chegou ao mercado cripto.

Se o objetivo da empresa for concretizado, o IPO resultaria em uma captação de US$ 317 milhões. Além disso, a oferta tem potencial para ser uma das maiores das bolsas de valores dos Estados Unidos nos últimos anos, dependendo do resultado efetivo da operação.

A Gemini deverá vender 16,67 milhões de ações, com um preço por ação variando entre US$ 17 e US$ 19. A operação está sendo coordenada pelo Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor e aguarda a autorização da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

A tendência é que o IPO ocorra ainda neste ano. Documentos divulgados pela exchange indicam que a abertura de capital deverá ocorrer na bolsa de Nasdaq, que é especializada em ações de empresas do setor de tecnologia e tem concretado papéis de empresas de cripto.

A exchange foi fundada em 2014 pelos gêmeos Winklevoss. A dupla é mais conhecida por ter acusado Mark Zuckerberg de plágio na criação do Facebook. Nos últimos anos, ela se dedicou ao mercado de criptomoedas, se tornando grande defensora do setor.

Onda de IPOs em cripto

Com isso, a Gemini se soma a uma série de empresas ligadas ao mercado de criptomoedas que abriram o capital em 2025. O movimento foi encabeçado pela Circle, emissora da stablecoin pareada ao dólar USDC.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

A empresa fez uma das melhores estreias no mercado dos Estados Unidos nos últimos anos. Outros destaques foram a corretora de criptomoedas Bullish e a plataforma de negociação de ativos eToro. A tendência é que outras companhias também entrem na onda.

A corretora de criptomoedas OKX, uma das maiores do mundo, está avaliando a abertura de capital nos Estados Unidos. A empresa FalconX, focada no mercado cripto, também está entre as companhias que avaliam um IPO no país.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok