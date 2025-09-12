BlackRock avalia uso da tecnologia blockchain para tokenização de ETFs

BlackRock: gestora avalia tokenização de ETFs (Bloomberg/Bloomberg)
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12h27.
A BlackRock está estudando a possibilidade de tokenizar ETFs e usar a tecnologia blockchain para modernizar o investimento em diversas classes de ativos, incluindo ações. De acordo com a Bloomberg, a maior gestora do mundo está cada vez mais interessada na tecnologia.
A primeira operação de tokenização realizada pela gestora ocorreu em 2024, quando ela lançou o BUIDL, um fundo tokenizado de investimento em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Atualmente, o produto já é o maior no segmento de títulos tokenizados, com US$ 2,2 bilhões em investimentos.
Entretanto, a BlackRock avalia ir além nesse movimento, incluindo ETFs em processos de tokenização. A mudança intensificaria o uso da tecnologia blockchain em produtos financeiros. As cotas de participação nos ETFs seriam emitidas em blockchains no formato de tokens, que poderiam ser negociados.
A expectativa da gestora é que o uso da tecnologia blockchain traga diversas vantagens para os seus produtos. Entre elas, estão a possibilidade de realizar investimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e uma capacidade de liquidação instantânea de operações.
A tokenização também pode reduzir os investimentos iniciais exigidos para ter exposição aos produtos, o que ajudaria a barateá-los e aumentar a base de investidores potenciais. Ao mesmo tempo, qualquer produto do tipo pode enfrentar desafios antes do lançamento.
O principal é o aspecto regulatório. A visão da BlackRock é que qualquer ETF tokenizado precisará ter uma aprovação específica dos reguladores para que possam ser lançados. A posição de reguladores ao redor do mundo sobre esse tipo de produto ainda não está clara.
Mesmo assim, o interesse da BlackRock reforça uma aproximação crescente entre a tecnologia blockchain e instituições financeiras tradicionais, em especial por meio de processos de tokenização de ativos do mundo real. Na prática, o processo envolve o registro de ativos em redes blockchain.
Ainda não está claro quais tipos de ativos poderiam ganhar ETFs tokenizados. Entretanto, informações da Bloomberg indicam que a gestora estaria interessada em oferecer fundos tokenizados de investimento em ações. Em 2024, a gestora lançou ETFs tradicionais de bitcoin e ether.
