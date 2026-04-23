Compre bitcoin agora para não ‘chorar’ no próximo halving, diz CEO

O bitcoin pode estar em zona de oportunidade de compra, a dois anos do próximo halving, segundo análise desta semana de Sebastián Serrano.

Na avaliação do CEO e cofundador da exchange argentina Ripio, no meio do caminho até o próximo evento, quando as recompensas por novos blocos minerados de BTC caem à metade, a adoção institucional atinge máximas históricas e o bitcoin demonstra maturidade, oferecendo equilíbrio entre rendimento, resguardo e liquidez.

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Serrano argumentou que, nos últimos dois anos, o BTC serviu melhor como reserva de valor, já que o rendimento do rei das criptomoedas superou o de stablecoins lastreadas no dólar americano. Ele também qualificou a proteção de capital, sem comprometimento da liquidez operacional, como um dos grandes desafios a empresas como exchanges de criptomoedas.

Vivemos uma época de convulsão total no comércio, político e tecnológico, entre guerras aduaneiras, bombardeios, inteligência artificial e robótica de ponta. Há alta volatilidade operacional em todos os campos, do financeiro ao geopolítico, e os mercados expressam isso, explicou.

Para ele, o veículo estratégico ideal para esse objetivo tem sido o bitcoin, “que está presenciando um crescimento massivo nas tesourarias corporativas”, já que a média de acumulação mensal passou de cerca de 10 mil BTC para mais de 370 mil BTC, atingindo um crescimento de 3720%, no comparativo com setembro de 2024.

Precisamos ganhar flexibilidade sem ficar desprotegidos, obter liquidez sem ter que liquidar ativos e resguardar valor sem perder oportunidades de rendimento. E, para tudo isso está o bitcoin, disse.

Halving e interesse institucional

O representante da exchange avaliou que, passados 17 anos de sua criação e a exatos dois anos de seu último halving, o mercado de bitcoin mostra grande maturidade.

No ciclo iniciado com o halving de abril de 2024, o bitcoin apresenta um rendimento de mais de 15%: passou de US$ 64 mil para os atuais US$ 77 mil, que registrou em média nos últimos dias. Ou seja, não só teve um resultado positivo frente a outras criptomoedas, como funcionou melhor como reserva de valor do que as stablecoins pareadas ao dólar, que costumam oferecer rendimentos em fintechs de cerca de 3% ao ano, observou.

Sebastián Serrano classificou os halvings como chave para o desenho do Bitcoin, em razão da oferta duplamente limitada: fornecimento com máximo definido de 21 milhões de BTC; taxa de emissão cada vez mais lenta, a partir das reduções aplicadas em cada halving.

Superamos os 20 milhões de BTC minerados, restam pouco mais de 983 mil para minerar. Do outro lado, aparece uma demanda cada vez mais voraz, expandida por meio de uma gama de canais de adoção que aproximaram o bitcoin dos investidores tradicionais. Esse combo de oferta controlada e demanda descontrolada promete um futuro excepcional para o bitcoin, declarou.

Em relação ao momento atual do bitcoin, ele considerou que o mercado já absorveu uma correção que chegou a ser de 52% após a máxima histórica (ATH, na sigla em inglês) de outubro de 2025, até o suporte de fevereiro. Movimento corretivo que atravessou duas cascatas de liquidações massivas que limparam a alavancagem excessiva e que se encontra em zona de lateralização, aparentemente confortável para os investidores institucionais.

Desde a queda a US$ 60.187 em fevereiro, o bitcoin apresentou recuperação e, nos últimos dias, chegou a ser negociado acima de US$ 78 mil. A esses preços, temos uma acumulação em máximas históricas e os long term holders estão aumentando suas posições, ressaltou.

De acordo com o executivo, os principais catalisadores da reação do BTC são as tesourarias institucionais de governos, empresas e organizações, que vêm comprando bitcoin de forma massiva.

Existem mais de 150 empresas listadas que acumulam bitcoin, entre elas a Strategy, MARA Holdings, Twenty One Capital e Metaplanet. Em conjunto, as 10 companhias mais posicionadas acumulam mais de 1 milhão de bitcoins em suas reservas. Além disso, o governo dos Estados Unidos acumula mais de 328.000 e El Salvador outros 7.5 mil, emendou.

Ele ainda associou o interesse institucional, além da evolução natural do mercado, com avanços regulatórios concretos ao citar a aprovação de fundos negociados em bolsa (ETFs) pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) em janeiro de 2024. O que, segundo Serrano, abriu outra escala de integração com as finanças tradicionais e consolidou um volume que hoje tem média de US$ 3 trilhões diários em negociações.

Normativas como MiCA na Europa e as regras contábeis da FASB nos Estados Unidos dão aos CFOs a segurança jurídica necessária para integrar cripto aos seus balanços sem fricções, explicou.

Ao citar outros movimentos regulatórios, como no Brasil e na Argentina, o CEO da Ripio enfatizou que o bitcoin é um ativo regulado, transparente, previsível e com bom rendimento.

Apesar do FOMO, sigla em inglês para medo de ficar de fora, o tempo é suficiente para fazer uma entrada progressiva. Estamos no meio do caminho até o halving de 2028. A grande correção e as liquidações massivas consolidaram um suporte mais firme e há mãos mais fortes no mercado: empresas que jogam no longo prazo, fundos cujos horizontes são traçados em 10 anos. E, quando há correções, elas aproveitam para aumentar suas posições, acrescentou.

Ele encerrou dizendo que “a calma aparente nos preços atuais – que estão lateralizando, mas com uma volatilidade que chega a mais ou menos 5% ao dia e, às vezes, mais – funciona como uma janela ideal para que as empresas estruturem compras escalonadas sem necessidade de especulação agressiva”.

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