Bitcoin recua para US$ 77 mil após quase atingir US$ 80 mil: 'Fase de consolidação'

Nesta quinta-feira, 23, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 77 mil após ter quase atingido os US$ 80 mil. A maior criptomoeda do mundo pode estar entrando em uma "fase de consolidação", segundo um especialista da Boost Reseach, que aponta para um movimento global de realização de lucros. Enquanto isso, os desdobramentos do cenário macroeconômico e geopolítico devem continuar impactando a cotação de ativos de risco como as criptomoedas, com investidores atentos ao que acontece no Estreito de Ormuz.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 77.722, com queda de quase 1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. No mesmo período de tempo, a criptomoeda chegou à cotação de US$ 79.468, se aproximando dos US$ 80 mil.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, apresenta melhora contínua depois de ter sinalizado "medo extremo" em suas pontuações mais baixas durante meses a fio. Agora, o índice que vai de 0 a 100 sinaliza "medo" em 46 pontos.

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"Os mercados globais perderam fôlego após atingirem máximas recentes, com investidores realizando lucros diante da persistência das tensões no Oriente Médio. A apreensão de embarcações por parte do Irã reacendeu preocupações sobre o fluxo de energia no Estreito de Ormuz, impulsionando o petróleo de volta acima de US$ 100 e elevando a cautela nos mercados. Apesar do forte desempenho recente das bolsas, o ambiente segue frágil, com investidores equilibrando bons dados corporativos com riscos geopolíticos ainda não resolvidos", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra. Após uma forte recuperação recente, o BTC entra em fase de consolidação acompanhando o movimento global de realização de lucros. A manutenção do petróleo em níveis elevados e o retorno pontual da aversão ao risco limitam novos fluxos agressivos para cripto no curtíssimo prazo. Por outro lado, o ativo demonstra força ao sustentar níveis próximos das máximas recentes, indicando demanda estrutural relevante. Nas próximas 12 horas, o cenário mais provável é de consolidação entre US$ 76 mil e US$ 79.5 mil, com movimentos dependentes de novas manchetes geopolíticas e do comportamento dos mercados tradicionais", acrescentou.

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