Bitcoin cai 3% após IPO histórico na China derrubar mercado global de IA

Representação do bitcoin (crédito: Jonathan Borba/Unsplash)
Editor do Future of Money
Publicado em 28 de julho de 2026 às 11h09.
O bitcoin opera em queda nesta terça-feira, 28, pressionado pela aversão a risco após a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da fabricante de chips CXMT, na China, gerar temores concorrenciais no mundo todo. O índice Kospi, principal referência da bolsa de valores da Coreia do Sul, desabou 10,8%.
Quem puxou o desempenho negativo foram as ações da Samsung Electronics e da fabricante de chips de memória e semicondutores SK Hynix, que recuaram respectivamente 13,4% e 14,7%.
A queda reforça os temores de uma possível bolha no setor de inteligência artificial, pois o crescimento das companhias chinesas traz mais concorrência e pode reduzir drasticamente as margens das empresas sul-coreanas e norte-americanas.
Às 10h58 (horário de Brasília) o bitcoin caía 3,3% em um período de 24 horas, a US$ 63.006 por unidade.
Segundo Fabrício Tota, vice-presidente de negócios cripto do Mercado Bitcoin (MB), o grande evento do mercado veio da China, com a estreia na bolsa de Xangai da fabricante de chips de memória CXMT, que disparou 466% no primeiro dia de negociação. “Parte da liquidez foi redirecionada para a nova empresa, enquanto concorrentes asiáticas e ações ligadas a semicondutores perderam força”, afirma Tota.
O executivo do MB diz que o sucesso da CXMT trouxe um movimento de aversão a risco em tecnologia, com investidores vendendo ativos mais líquidos, como o bitcoin, para recompor posições e cobrir margens em mercados tradicionais. “Esse choque ajuda a explicar por que o BTC caiu mesmo após dias de melhora na geopolítica”, argumenta.
Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que as próximas 72 horas podem decidir os mercados pelo restante do trimestre. Afinal, será amanhã a decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. Em seguida, saem os resultados corporativos de Microsoft e Meta (Facebook).
No dia seguinte, sai o dado de Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE) e o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre, junto com os resultados de Apple e Amazon. “PIB fraco com inflação quente é a pior combinação possível para o Fed, e ela está em jogo na mesma manhã”, destaca Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.
Camargos avalia que uma manutenção dos juros dos EUA no patamar atual junto com projeções de inflação menos pessimistas desarmaria o maior vetor de pressão e daria ao investidor comprado em bitcoin a chance de defender os US$ 62 mil e devolver o preço à faixa de US$ 64.259 a US$ 65.571.
Por outro lado, alta de juros ou projeções mais pessimistas dos membros do Federal Reserve (Fed) deixarão o mercado sem proteção, levando os US$ 62 mil a cederem e os US$ 60 mil a se tornarem o novo campo de batalha entre comprados e vendidos.
Ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 11,6 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo de saques foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 8,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.
Nos ETFs da criptomoeda ether, por outro lado, o fluxo foi positivo em US$ 11,7 milhões.
Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 38 para 34 pontos. Com a queda, o mercado se aprofunda mais um pouco na zona de prevalência do “medo”.
O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.
Do lado geopolítico, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ao site Axios que decidiu suspender os ataques ao Irã para dar mais uma chance às negociações. Porém, disse que pode ordenar a retomada das ações militares se a diplomacia fracassar.
Trump declarou ainda que não pretende dar “muito tempo” à diplomacia. “Ou acontece rápido, ou não acontece”.
Enquanto isso, o petróleo segue em queda, com o barril do Brent recuando 2,5% hoje, a US$ 83,74, depois de chegar a bater US$ 100 recentemente. A desvalorização da commodity começou no fim de semana, quando os EUA interromperam os ataques ao Irã.
Um petróleo mais barato ajuda a reduzir os preços de combustíveis globalmente, o que também traz um alívio na inflação. Esta é uma das principais apostas dos investidores que esperam um Fomc mais comedido amanhã, sem sinalizações de alta de juros na maior economia do mundo.
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