Analistas preveem bitcoin a US$ 200 mil se o 'Clarity Act' for aprovado

Alguns analistas afirmam que o bitcoin pode alcançar US$ 200 mil caso o projeto de lei "Clarity" seja aprovado nos Estados Unidos. Contudo, isso ainda é incerto. Sete obstáculos impedem o avanço da proposta para votação no Senado.

O "Clarity Act" pretende definir qual agência dos EUA será responsável pela supervisão do setor de criptoativos. O projeto está aguardando na pauta do Senado desde 1º de junho, sem ter sido votado até o momento.

Por que US$ 200 mil depende de um projeto de lei?

A análise parte do número apresentado: ele representa apenas um dos cenários possíveis, não uma previsão definitiva. O departamento de pesquisa FM Intelligence projeta o bitcoin entre US$ 135 mil e US$ 200 mil nos próximos 12 meses. A probabilidade estimada para esse cenário é de 1 em 4, e somente se o projeto virar lei antes das eleições de meio de mandato em novembro. Segundo suas projeções publicadas, a aposta principal é bem mais baixa: entre US$ 95 mil e US$ 130 mil.

Agora, veja a diferença. O bitcoin negocia a US$ 64.671, com alta de 0,48% em 24 horas, e valor de mercado de US$ 1,29 trilhão.

Para atingir US$ 200 mil, o preço de mercado do bitcoin precisaria aproximadamente triplicar. A cotação atual está cerca de 49% abaixo do recorde de US$ 126 mil registrado em 6 de outubro de 2025.

O sentimento mudou neste mês. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou em 21 de julho que o Congresso estava na “linha de 1 jarda”. O bitcoin subiu em direção a US$ 67 mil, encerrando cerca de 15% acima da mínima registrada no início de julho.

"A aprovação formal do Clarity Act impulsionará definitivamente o mercado, provocando uma nova onda de valorização, à medida que grandes investidores institucionais buscam exposição temendo ficar de fora”, informou a Forbes citando CK Zheng, gestor da ZX Squared Capital.

CK Zheng já foi responsável pela área de risco no Credit Suisse. Atualmente, lidera o hedge fund ZX Squared Capital.

Wall Street já descontou parte do insucesso

Grandes bancos seguiram na direção oposta. O Citi reduziu a meta de 12 meses para o bitcoin para US$ 82 mil em 1º de julho. Foi o segundo corte de 2026. O banco começou o ano esperando US$ 143 mil, depois ajustou a projeção para US$ 112 mil em março.

A meta caiu 43% este ano. Em todas as ocasiões, o Citi atribuiu os cortes à paralisação do projeto de lei, não ao desempenho do bitcoin.

Alex Saunders é chefe de pesquisa macro e de finanças descentralizadas (DeFi) no banco. Em março, ele alertou que a janela para aprovar legislação nos Estados Unidos estava se fechando.

O Standard Chartered adota um tom mais otimista, embora ainda contido. Geoffrey Kendrick manteve a projeção de fim de ano para o ativo em US$ 100 mil em meados de julho, o que exigiria uma alta de 55%.

7 obstáculos para o projeto avançar

Os pontos a seguir ajudam a explicar por que a aprovação do Clarity Act é tão incerta, segundo analistas.

1. Os senadores que bloqueiam não são opositores da cripto

Sete democratas rejeitaram o texto atual em uma nota conjunta em 22 de julho. São eles: Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner e Raphael Warnock.

O fato surpreendente é que todos apoiaram a aprovação do "Genius Act", legislação sobre stablecoins, em junho de 2025.

Esse projeto foi aprovado por 68 a 30, com apoio de 18 democratas, conforme os registros do Senado. Trump sancionou a lei algumas semanas depois.

Elizabeth Warren votou contra e segue contrária até hoje. Ela nunca foi voto provável e, portanto, não representa o obstáculo.

O bloqueio parte de parlamentares com histórico de apoio ao setor de cripto.

2. Republicanos não alcançam 60 votos sem esses senadores

Senadores podem travar qualquer projeto se recusando a encerrar o debate. Para acabar com esse impasse, são necessários 60 votos. Os republicanos têm 53 cadeiras, então sete precisam vir dos democratas.

3. Trump lucrou US$ 1,4 bilhão com cripto

A equipe minoritária do Comitê Bancário do Senado analisou as declarações financeiras do presidente. Eles identificaram mais de US$ 1,4 bilhão em receita de cripto apenas para 2025.

A World Liberty Financial, empresa da família Trump no setor DeFi, contribuiu com US$ 799 milhões. A memecoin $TRUMP gerou mais US$ 636 milhões.

4. Apenas o Departamento de Justiça de Trump poderia aplicar as novas regras

Republicanos divulgaram novas normas éticas em 22 de julho, e Trump concordou com elas. A senadora Warren, membro de destaque, afirma que há brechas.

Ela argumenta que procuradores-gerais estaduais não poderiam aplicar as normas. Além disso, as regras perderiam validade após a saída de Trump do cargo.

“Donald Trump arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão em iniciativas relacionadas a cripto, e esse projeto não impede que ele obtenha mais US$ 1,4 bilhão em lucros… Este projeto deveria ser rejeitado imediatamente”, afirmou a senadora Elizabeth Warren.

5. O prazo real é 7 de agosto

Segundo o próprio calendário do Senado, o recesso de verão inicia-se em 10 de agosto. Assim, a sexta-feira, 7 de agosto, será o último dia útil antes do início do recesso parlamentar.

6. Setembro oferece apenas 14 dias úteis

Os senadores retornam em 14 de setembro e sairão novamente em 5 de outubro para fazer campanha para o meio de mandato.

Restam assim 14 dias úteis programados. É uma janela apertada para um projeto que levou um ano em negociação.

7. A Câmara pode rejeitar a versão do Senado?

O presidente Tim Scott aprovou o projeto no comitê por 15 a 9 em 14 de maio. O Senado depois inseriu sua própria redação.

A Câmara aprovou uma versão diferente, por 294 a 134, em julho de 2025. Agora deve aceitar o texto de 300 páginas proposto pelo Senado ou negociar um acordo.

A armadilha no centro do projeto

Operadores do mercado mostraram otimismo rapidamente. No Kalshi, a probabilidade de aprovação antes de abril de 2027 saltou de 33% para 52% em uma semana.

No entanto, o cenário otimista esconde uma armadilha. O bitcoin depende da sanção do projeto antes das eleições parlamentares. A disputa em aberto gira em torno de quanto o presidente ainda pode ganhar com cripto.

Aprovar o projeto daria uma vitória a Trump poucas semanas antes dos eleitores decidirem o controle do Congresso. Barrar o texto impacta pouco os democratas, pois os obstáculos enfrentados pelo projeto já consomem o prazo restante.

Sete senadores que já apoiaram cripto anteriormente precisam decidir se esta versão justifica o custo político.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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