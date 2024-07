Bolsa de Chicago divulga data de estreia de ETFs de Ethereum nos EUA

A Chicago Board Options Exchange (CBOE), maior bolsa de opções dos Estados Unidos, revelou a possível data de lançamento dos primeiros ETFs de ether no país. Documentos divulgados pela empresa junto ao mercado indicam que os fundos negociados em bolsa de preço à vista da criptomoeda da Ethereum estrearão na próxima terça-feira, 23.

A empresa divulgou as informações de lançamento de cinco dos oito ETFs aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, em 23 de maio. Entretanto, a tendência é que os oito estreiem no mesmo dia, com os outros três sendo lançados em outra bolsa de valores.

Os documentos são referentes aos ETFs de ether das principais gestoras envolvidas na operação, incluindo a BlackRock e a Fidelity, que estão entre as maiores do mundo em termos de ativos sob gestão, além da VanEck, da Franklin Templeton e da Galaxy Digital.

Apesar da SEC ter aprovado os pedidos de lançamento dos fundos em maio, a estreia nas bolsas dos Estados Unidos ainda depende da aprovação de outro tipo de formulário de lançamento, atualmente em análise pelo regulador.

No caso dos ETFs de bitcoin, os dois tipos de formulário foram aprovados ao mesmo tempo, permitindo a estreia dos fundos já no dia seguinte à aprovação pelo regulador. Já no caso dos ETFs de ether, a estreia deverá ocorrer dois meses após a primeira aprovação dos pedidos.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto.

James Seyffart, analista de criptomoedas da Bloomberg, explicou em uma publicação no X, antigo Twitter, que a SEC deverá divulgar em seu site nesta segunda-feira, 22, a aprovação dos formulários restantes. A tendência é que isso ocorra após o fechamento das bolsas do país.

Até o momento, analistas ainda se dividem sobre o potencial de atração de investimentos pelos fundos. Tom Dunleavy, sócio-gerente da empresa de investimentos em criptomoedas MV Global, avalia que os ETFs de ether podem atrair US$ 10 bilhões em novos investimentos nos primeiros meses após.

Já o banco Citi divulgou uma projeção que aponta que os fundos têm potencial para atrair entre US$ 4,7 bilhões e US$ 5,4 bilhões nos primeiros seis meses de negociação, levando em conta uma capacidade de atração inferior à dos ETFs de bitcoin.