SEC autoriza lançamento de primeiros ETFs de Ethereum nos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) deu nesta segunda-feira, 22, a aprovação necessária para que o país ganhe os primeiros ETFs de ether já na próxima terça-feira, 23. Os fundos negociados em bolsa de preço à vista da criptomoeda da Ethereum foram inicialmente aprovados em 23 de maio.

Entretanto, o regulador ainda precisava aprovar uma segunda categoria de formulários enviados pelas gestoras para que a estreia nas bolsas de valores dos EUA ocorresse. Inicialmente, a expectativa era de que essa autorização seria concedida ainda no início de junho, mas o processo acabou se estendendo por quase dois meses.

Com a liberação da SEC, os oito ETFs de ether poderão estrear nas bolsas de valores já no dia seguinte, em linha com a divulgação da Chicago Board Options Exchange (CBOE), maior bolsa de opções dos Estados Unidos, sobre a data de lançamento de cinco dos oito fundos divulgada na última semana.

Entre as gestoras que lançarão os ETFs no mercado estão grandes nomes do setor financeiro, incluindo a BlackRock — a maior gestora de ativos, com mais de US$ 9 trilhões sob gestão —, Fidelity, a VanEck e a Franklin Templeton. Assim como no caso do ETF de bitcoin, a Grayscale vai converter seu fundo de investimento na criptomoeda da Ethereum em um ETF.

A aprovação dos ETFs de ether em maio sinalizou uma mudança de posição da SEC importante. Até aquele mês, a expectativa era que a SEC não aprovaria os pedidos devido à visão do regulador de que a criptomoeda não possui um mercado tão grande quanto o do bitcoin e de que ela seria um valor mobiliário, e não uma commodity.

Porém, a SEC acabou mudando de entendimento e arquivou uma investigação sobre a criptomoeda da Ethereum, na prática aceitando o ativo como uma commodity. Para analistas, a mudança ocorreu devido a um novo contexto político nos Estados Unidos, com fortes críticas à postura da SEC em relação ao mercado de criptomoedas.

Ether vai disparar com ETFs?

Até o momento, analistas ainda se dividem sobre o potencial de atração de investimentos pelos fundos. Tom Dunleavy, sócio-gerente da empresa de investimentos em criptomoedas MV Global, avalia que os ETFs de ether podem atrair US$ 10 bilhões em novos investimentos nos primeiros meses e levar o ativo a um recorde de preço.

Já o banco Citi divulgou uma projeção que aponta que os fundos têm potencial para atrair entre US$ 4,7 bilhões e US$ 5,4 bilhões nos primeiros seis meses de negociação, levando em conta uma capacidade de atração inferior à dos ETFs de bitcoin.

Mesmo assim, o lançamento dos ETFs é visto como um passo importante para expandir a adoção institucional do ether no mercado, oferecendo um produto de investimento tradicional e visto como mais seguro para os investidores, em linha com o que ocorreu após o lançamento dos ETFs de bitcoin em janeiro.