NASA adia missão à Lua por causa do frio extremo

Condições meteorológicas extremas forçam reprogramação de ensaios e data de lançamento

Artemis II: Clima gelado interrompe preparativos da NASA para a Lua (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP/Getty Images)

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 21h03.

A NASA adiou, nessa sexta-feira, 30, a missão Artemis II, que levaria astronautas a orbitar a Lua, em razão das condições climáticas extremamente frias previstas no local de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida.

A decisão surgiu depois que uma onda de frio incomum chegou à região e trouxe temperaturas próximas ou abaixo do ponto de congelamento, consideradas inadequadas para os procedimentos planejados no estágio final de preparação da espaçonave e do foguete.

Cronograma impactado

A mudança no cronograma impacta especialmente os procedimentos conhecidos como wet dress rehearsal (ensaio geral de abastecimento), em que o foguete é preenchido com os combustíveis criogênicos, um passo crucial antes da decolagem. Esses testes foram reagendados para datas posteriores ao frio intenso, o que empurra o lançamento previsto inicialmente nos primeiros dias de fevereiro para não antes do dia 8 de fevereiro de 2026.

Segundo informações divulgadas pela agência, a alteração foi motivada pela combinação de temperaturas baixas e ventos, que criam condições inseguras para manipular equipamentos sensíveis e grandes volumes de hidrogênio e oxigênio líquidos usados no foguete. Técnicos também ajustaram sistemas de aquecimento na cápsula Orion para compensar as condições adversas.

O que é a Missão Artemis II?

A missão Artemis II, que será a primeira tripulada ao redor da Lua em mais de meio século, transportará quatro astronautas e servirá como teste fundamental antes de futuras pousos lunares e projetos mais ambiciosos de exploração espacial. Sua trajetória é planejada para levar a cápsula além da órbita terrestre, alcançar a Lua e retornar à Terra depois de cerca de dez dias de viagem.

Integrantes da tripulação permanecem em quarentena em Houston, nos Estados Unidos, enquanto as equipes de solo aguardam condições meteorológicas mais estáveis. A NASA ressaltou que a segurança continua sendo a prioridade principal nas decisões relacionadas ao lançamento e que novas janelas de oportunidade continuam sendo monitoradas conforme os padrões de clima e desempenho técnico.

*Com informações da Agência O Globo

