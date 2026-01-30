Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Binance anuncia investimento de US$ 1 bilhão no bitcoin para 'apoiar' mercado

Maior corretora de criptomoedas do mundo vai converter fundo de stablecoins, com foco na aquisição da moeda digital

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17h39.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

A corretora de criptomoedas Binance anunciou nesta sexta-feira, 30, que pretende investir US$ 1 bilhão no bitcoin. Os recursos serão usados para criar uma nova reserva do ativo que deve ser usada como uma forma de "apoiar" o mercado em momentos de turbulência ou quedas de preço mais intensas.

Em nota, a exchange explicou que o fundo será uma nova versão do seu projeto "SAFU fund", que foi criado em 2018 como uma  forma de garantir a segurança dos ativos dos seus usuários mesmo em momentos de crise, buscando diminuir receios que poderiam levar a ondas de saques em caso de pânico no mercado.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Desde então, o fundo era composto por um total de US$ 1 bilhão em stablecoins, um tipo de criptomoeda pareada a outro ativo. Nesse caso, o ativo escolhido foi o dólar, devido à relativa estabilidade da moeda norte-americana na comparação com o mercado de criptomoedas.

Agora, a Binance disse que foi "guiada pela nossa crença de que o bitcoin serve como um ativo central no ecossistema de criptomoedas e que ele representa um valor de longo. A Binance continuará existindo junto com nossa indústria através dos ciclos de mercado e da incerteza".

"Durante períodos de volatilidade e pressão de mercado, o impacto sentido em todo o setor também é naturalmente sentido pela Binance. Isso reflete os desafios mais amplos que nosso setor precisa enfrentar à medida que continua a amadurecer", avalia a companhia.

A Binance reconheceu que o bitcoin apresenta uma volatilidade maior que o dólar, mas adotou uma estratégia para reduzir os riscos de desvalorização do fundo: "A Binance vai realizar um rebalanceamento regular baseado no monitoramento do valor do mercado".

"Se o valor do bitcoin cair abaixo dos US$ 800 milhões devido a flutuações do preço do bitcoin, a Binance vai rebalancear o fundo e restaurar o seu valor para US$ 1 bilhão", afirmou a exchange. O comunicado indica que a empresa pode realizar novas compras do ativo dependendo da necessidade.

"Esta iniciativa faz parte do compromisso de longo prazo da Binance com o desenvolvimento do setor, e continuaremos a impulsionar os esforços relacionados e a compartilhar atualizações com a comunidade. A Binance continuará respondendo às preocupações do mercado com ações concretas", destacou.

A conversão do fundo deve ocorrer nos próximos 30 dias. O movimento pode ajudar o bitcoin em um momento  adverso, com a criptomoeda acumulando meses de queda e chegando a operar nos menores níveis em nove meses. A medida pode criar uma demanda adicional no curto prazo que limitaria a queda do ativo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Mais da metade dos investidores do bitcoin estão no prejuízo, aponta levantamento

Próximo presidente do Fed, Kevin Warsh já elogiou o bitcoin: 'Ativo importante'

ETFs de bitcoin perdem R$ 4 bilhões após criptomoeda bater menor preço em 9 meses

Bitcoin acompanha mercados globais e despenca para US$ 82 mil; entenda

Mais na Exame

Mundo

Tarifas de Trump podem agravar crise humanitária em Cuba, diz presidente do México

Mercados

Dólar fecha em alta de 1%, a R$ 5,24, mas não evita queda de 4,4% em janeiro

Inteligência Artificial

Como funciona o Moltbot, que transforma computadores em agente de IA

Um conteúdo Bússola

O ‘lifewide learning’ pode ser o segredo para aprender com o mundo corporativo