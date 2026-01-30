Binance anuncia investimento de US$ 1 bilhão no bitcoin para 'apoiar' mercado

A corretora de criptomoedas Binance anunciou nesta sexta-feira, 30, que pretende investir US$ 1 bilhão no bitcoin. Os recursos serão usados para criar uma nova reserva do ativo que deve ser usada como uma forma de "apoiar" o mercado em momentos de turbulência ou quedas de preço mais intensas.

Em nota, a exchange explicou que o fundo será uma nova versão do seu projeto "SAFU fund", que foi criado em 2018 como uma forma de garantir a segurança dos ativos dos seus usuários mesmo em momentos de crise, buscando diminuir receios que poderiam levar a ondas de saques em caso de pânico no mercado.

Desde então, o fundo era composto por um total de US$ 1 bilhão em stablecoins, um tipo de criptomoeda pareada a outro ativo. Nesse caso, o ativo escolhido foi o dólar, devido à relativa estabilidade da moeda norte-americana na comparação com o mercado de criptomoedas.

Agora, a Binance disse que foi "guiada pela nossa crença de que o bitcoin serve como um ativo central no ecossistema de criptomoedas e que ele representa um valor de longo. A Binance continuará existindo junto com nossa indústria através dos ciclos de mercado e da incerteza".

"Durante períodos de volatilidade e pressão de mercado, o impacto sentido em todo o setor também é naturalmente sentido pela Binance. Isso reflete os desafios mais amplos que nosso setor precisa enfrentar à medida que continua a amadurecer", avalia a companhia.

A Binance reconheceu que o bitcoin apresenta uma volatilidade maior que o dólar, mas adotou uma estratégia para reduzir os riscos de desvalorização do fundo: "A Binance vai realizar um rebalanceamento regular baseado no monitoramento do valor do mercado".

"Se o valor do bitcoin cair abaixo dos US$ 800 milhões devido a flutuações do preço do bitcoin, a Binance vai rebalancear o fundo e restaurar o seu valor para US$ 1 bilhão", afirmou a exchange. O comunicado indica que a empresa pode realizar novas compras do ativo dependendo da necessidade.

"Esta iniciativa faz parte do compromisso de longo prazo da Binance com o desenvolvimento do setor, e continuaremos a impulsionar os esforços relacionados e a compartilhar atualizações com a comunidade. A Binance continuará respondendo às preocupações do mercado com ações concretas", destacou.

A conversão do fundo deve ocorrer nos próximos 30 dias. O movimento pode ajudar o bitcoin em um momento adverso, com a criptomoeda acumulando meses de queda e chegando a operar nos menores níveis em nove meses. A medida pode criar uma demanda adicional no curto prazo que limitaria a queda do ativo.

