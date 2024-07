ETFs de Ethereum podem atrair US$ 10 bilhões e levar cripto à máxima histórica, diz analista

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether atrairão até US$ 10 bilhões em novos investimentos nos primeiros meses após o lançamento e farão o preço do ativo disparar para máximas históricas até o final do ano, disse Tom Dunleavy, sócio-gerente da empresa de investimentos em criptomoedas MV Global, ao Cointelegraph.

“Vimos US$ 15 bilhões em aportes para o bitcoin. Acho que provavelmente veremos de US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões para a Ethereum”, disse Dunleavy. “Espero um impacto de preço muito positivo, nos levando a novas máximas históricas no início do quarto trimestre".

Oito ETFs de ether aguardam a aprovação final dos reguladores dos Estados Unidos e a expectativa do mercado é que os fundos vão começar a serem negociados em breve, possivelmente ainda neste mês. Os fundos se juntarão a 11 ETFs de bitcoin, que começaram a ser negociados em janeiro.

Coletivamente, os ETFs de bitcoin atualmente gerenciam US$ 15,9 bilhões em investimentos. Dunleavy disse esperar que os ETFs de etheratraiam cerca de US$ 1 bilhão por mês como "cenário base" para os próximos meses.

Ele acrescentou que, em comparação com o bitcoin, o ether é “menos disponível nas exchanges", o que resulta em uma oferta efetiva e liquidez menores e em uma responsividade maior para a demanda de compra que os ETFs tendem a gerar.

"Os ETFs de bitcoin levaram a uma valorização de preço de 36% desde a data de lançamento em 10 de janeiro até o pico e 50% desde o momento das especulações e rumores iniciais sobre o lançamento," escreveu Dunleavy em um memorando para investidores do segundo trimestre compartilhado com o Cointelegraph.

"Acreditamos que haverá uma forte pressão de compra com uma narrativa muito mais clara que os investidores tradicionais podem entender. O ether tem fluxos de caixa. Pode ser descrito como uma ação de tecnologia, a app store das criptomoedas [...] Isso é muito mais fácil de vender para consultores financeiros do que 'ouro digital'", segundo o memorando.

Em 2024, o desempenho do ether tem ficado atrás do bitcoin, com quedas relativamente mais acentuadas durante os períodos de baixa, de acordo com dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Dunleavy alertou que uma recuperação no desempenho do ether pode não se refletir nas outras criptomoedas, em parte devido à falta de sobreposição entre os mercados institucionais e de varejo de cripto.