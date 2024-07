ETFs de Ethereum vão atrair US$ 5 bilhões nos primeiros seis meses, projeta Citi

O banco Citi divulgou uma projeção em que aponta que os futuros ETFs de ether têm potencial para atrair entre US$ 4,7 bilhões e US$ 5,4 bilhões nos primeiros seis meses de negociação. O cálculo compara esses fundos negociados em bolsa com os ETFs de bitcoin, que estrearam em janeiro nos EUA.

Analistas do banco acreditam que os ETFs da criptomoeda da Ethereum deverão atrair entre 30% a 35% dos níveis de aportes observados nos fundos de bitcoin após estrearem nas bolsas dos Estados Unidos. Caso essa faixa se concretize, o resultado seria o montante bilionário de investimentos.

O Citi explica que os ETFs de ether tendem a atrair menos investimentos porque "apesar do ether oferecer benefícios de diversificação no longo prazo, esse atualmente não é o caso, considerando o seu conjunto de casos de uso diferente e mais abrangente".

Os analistas acreditam que, no momento, os investidores podem ver pouca diferença entre a criptomoeda e o bitcoin, não encontrando motivos para dividir seus investimentos entre os dois ativos. Nesse sentido, os ETFs de bitcoin podem perder aportes, ao invés das duas categorias de fundos atraírem investimentos distintos.

Ao mesmo tempo, o Citi pontua que a falta de realização de staking - uma espécie de renda passiva - de ether nos ETFs também pode afastar investidores. As gestoras precisaram retirar a prática para garantir a aprovação dos fundos pela SEC.

Por outro lado, os analistas avaliam que o lançamento dos ETFs pode coincidir com uma postura cada vez mais branda no Federal Reserve e subsequentes cortes na taxa de juros do país, com um mercado de renda variável mais forte e um dólar mais fraco, criando um cenário favorável para o mercado cripto como um todo.

Os ETFs de ether foram aprovados pela SEC em 23 de maio, mas ainda precisam de uma segunda autorização do regulador para serem lançados no mercado dos EUA. A expectativa atual é que a estreia ocorrerá até a próxima terça-feira, 23.