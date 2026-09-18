As duas criptomoedas que deixaram o bitcoin 'comendo poeira' em setembro

Se a alta de 25% do bitcoin nos últimos 30 dias já impressiona, há duas criptomoedas cujos desempenhos fazem o do BTC parecer até "modesto". Desde 17 de agosto, hyperliquid sobe 54% e uniswap dispara 171%.

Embora tenham funcionalidades diferentes – pois a Uniswap é uma plataforma descentralizada de negociação de criptomoedas e a Hyperliquid tem um blockchain próprio e uma exchange de negociação de contratos futuros perpétuos – as duas moedas digitais possuem semelhanças marcantes.

Além de ambas fazerem parte do setor de finanças descentralizadas (DeFi), servindo como plataformas digitais de negociação automatizada de algum ativo sem intermediários, os dois protocolos que emitem as criptomoedas possuem mecanismos de recompra desses tokens.

Essa característica ajuda a explicar por que as duas criptomoedas se beneficiaram tanto de eventos recentes, que reforçaram seus fundamentos.

Avanço da regulação para ativos tokenizados

Segundo Vinicius Bitelo, analista do BTG Pactual, uma das razões para a disparada das moedas digitais é a resposta dos reguladores dos Estados Unidos à rejeição do Clarity Act, o projeto de lei de regulação de criptoativos, no Senado.

"Em menos de 48 horas, SEC [Comissão de Valores Mobiliários, na sigla em inglês] e CFTC [Comissão de Negociação de Futuros de Commodities] mostraram que a agenda regulatória pode continuar avançando dentro das competências dos próprios reguladores", diz Bitelo.

O analista lembra que a SEC abriu caminho para a negociação em blockchain de ações tokenizadas com os mesmos direitos econômicos e societários das ações tradicionais, inclusive permitindo estruturas baseadas em Formadores de Mercado Automatizados (AMMs) e piscinas de liquidez.

"Isso amplia significativamente o mercado endereçável para protocolos de DeFi, e nomes como Uniswap e Hyperliquid podem estar entre os principais beneficiados por esse movimento, seja no mercado à vista, seja em derivativos", acrescenta o analista do BTG.

Mecanismo de recompras (buybacks)

É nesse ponto que o mecanismo de recompra se torna um fator importante para se levar em consideração ao precificar os ativos. Tanto a Uniswap quanto a Hyperliquid utilizam o caixa gerado pelas taxas que recebem por negociações em suas plataformas para recomprar e destruir (queimar) seus próprios tokens nativos.

Isso significa que quanto mais esses projetos faturam, mais tiram as próprias moedas digitais do mercado, tornando a oferta mais escassa e, portanto, valorizando o ativo caso a demanda se mantenha constante ou cresça.

"Na Uniswap, o fluxo destinado à compra e queima de UNI vem crescendo: foram US$ 8,88 milhões em agosto e mais de US$ 10 milhões em setembro até agora. Na Hyperliquid, o mecanismo já direcionou US$ 433 milhões para buybacks em 2026, enquanto novas avenidas de receita podem ampliar ainda mais esse fluxo ao longo dos próximos 12 meses", detalha Bitelo.

UNI e HYPE vão continuar subindo?

Para o futuro, o analista considera que Uniswap e Hyperliquid saíram na frente para capturar a tese da tokenização, ou seja, do registro, negociação e liquidação de ativos em blockchain. "A tendência é que esses ativos continuem subindo no médio e longo prazo, tendo em vista que as recompras tendem a crescer à medida que o mercado de tokenização continuar se expandindo."

No entanto, Bitelo diz que protocolos de empréstimos onchain também tendem a ganhar espaço à medida que esses ativos passam a ser utilizados como colateral. "Aave e morpho são dois nomes que podem ganhar relevância com o avanço desse mercado."

Às 16h07 desta sexta-feira, 18, os tokens HYPE sobem 11,4%, a US$ 91,24, ao passo que as criptomoedas UNI avançam 17,3%, a US$ 8,86.

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