Criptomoeda sobe 59% em julho e analista do BTG diz por que a alta deve continuar

A criptomoeda uniswap, token da plataforma descentralizada de negociação de criptoativos homônima, acumula uma alta de 59,7% em julho. E este é só o começo, segundo o analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual.

Bitelo diz que o projeto se consolidou, desde o lançamento, como a principal exchange descentralizada do mercado, com protagonismo em volume negociado, liquidez e relevância. Contudo, foi alvo de críticas pela falta de mecanismos claros de captura de valor vinculados à sua atividade.

Isso mudou agora que a Uniswap conseguiu, nesta semana, aprovar duas propostas para direcionar as taxas geradas pela Uniswap v4 (quarta versão do protocolo) e pela blockchain Robinhood Chain, uma segunda camada do Ethereum, para recompra das suas próprias moedas digitais.

“Esse mecanismo já vinha sendo adotado em outras versões do protocolo e em redes como o Ethereum desde o fim do ano passado”, lembra Bitelo. “Com a inclusão dessas duas novas fontes, porém, a receita destinada às recompras triplicou, fortalecendo a captura de valor do token e criando um vetor adicional de demanda no longo prazo.”

Uniswap segue em queda no ano

Bitelo avalia que a nova estrutura já começa a se refletir no preço do ativo, cuja alta no mês se deve às melhorias implementadas pela administração. “Se a demanda por negociação dentro do protocolo permanecer estável ou voltar aos níveis observados em ciclos de alta, o volume de recursos destinado às recompras poderá crescer ainda mais, ampliando a captura de valor do token UNI”, acrescenta o analista.

Às 13h57 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 30, a uniswap subia 11,7% em um período de 24 horas, sendo negociada a US$ 4,41 por unidade.

Mesmo com os fortes ganhos no mês, o token ainda acumula uma queda de 21% no ano de 2026, algo que reflete o desempenho do mercado cripto em geral. Principal benchmark das criptomoedas, o bitcoin cai 26% no mesmo período.

O que é a Uniswap?

A Uniswap é uma corretora descentralizada de criptomoedas que funciona principalmente na rede Ethereum. Ela usa contratos inteligentes para permitir que usuários comprem e vendam ativos digitais diretamente entre si sem precisar de intermediários.

Lançada em 2018, a plataforma utiliza fórmulas matemáticas para definir os preços dos tokens com base na oferta e na demanda dentro das chamadas piscinas (pools) de liquidez. Essas piscinas de liquidez remuneram investidores que coloquem suas criptomoedas lá, atuando como formadores de mercado para quem quer negociar esses tokens.

Essa remuneração provém da divisão com os usuários das receitas que a Uniswap recebe ao cobrar taxas de cada transação realizada em sua plataforma.

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